Covid-19: enérgico pedido del Comité Sanitario por más camas

SAENZ PEÑA (Agencia) – Ante la crítica situación epidemiológica que atraviesa la ciudad, desde el Comité Sanitario de Emergencia le solicitaron al Gobierno provincial que cumpla la promesa realizada efectuada en el inicio de la pandemia respecto a la capacidad de camas para pacientes Covid-19 en la ciudad.

Lo hicieron mediante una nota dirigida al propio jefe del Ejecutivo provincial, dónde las autoridades del órgano sanitario local le pidieron el cumplimiento de esa promesa, motivada en «la situación epidemiológica local que la tienda absolutamente necesaria el cumplimiento de la misma» señalaron desde el CSE recordando que para tal fin se había hablado de «utilizar la vieja sala de Pediatría del Hospital 4 de Junio.

Es que el crecimiento exponencial de casos a partir de la curva ascendente que se viene evidenciando a lo largo de este mes, viene poniendo en jaque la capacidad de internación tanto en el sector público como privado, que ya venía trabajando con una capacidad promedio de entre un 80 y 90 por ciento y a partir de los números de contagios a diario registrados durante el presente mes, en muchas jornadas de trabajo con el total de la capacidad cubierta, lo que obligó al traslado de pacientes a Resistencia o Juan José Castelli mediante la utilización del Corredor Covid con que cuenta el Ministerio de Salud de la provincia, para sortear la situación de colapso que se presenta en la ciudad, señalaron los profesionales de la salud.

Es que no solo la cantidad de casos locales atenta contra el funcionamiento del sistema para aquellos que necesitan internación , sino también hay que tener en cuenta que está ciudad es centro de derivación desde otras localidades del interior afectadas por el brote del virus SARS Cov 2. Todo esta conjunción de situaciones motivaron el pedido efectuado al gobernador, para brindar un paliativo más a la crítica momento que se atraviesa y que se venía advirtiendo desde hace tiempo, respecto a que en el momento del pico de la pandemia la cantidad de camas disponibles no iban a resultar suficientes. Y en esto hay que hacer hincapié en la realidad que a diario se observa en la ciudad, con la mayoría de las actividades funcionando, más allá de las disposiciones emanadas desde para tratar de disminuir los riesgos de contagio y aplanar la curva, cuestión que al menos en Sáenz Peña no surten efecto.

UN NUEVO DECESO, EL NÚMERO 34

Por otra parte, desde el Comité Sanitario se confirmó un nuevo deceso en la ciudad, el número 34 a lo largo de la pandemia. Se trata de un paciente de 67 años quien se encontraba internado en el Hospital 4 de Junio, diagnosticado como Covid positivo y contaba con comorbilidades, se apuntó.

La semana más difícil, con un promedio de un fallecido por día

La que se fue, hasta aquí ha sido la semana más crítica hasta aquí, dónde el virus SARS Cov 2 mostró de manera contundente su letalidad. Es que en ese lapso de tiempo las víctimas aumentaron de 26 a 34, lo que arroja un promedio de al menos un obito diario. El lunes 18, el parte epidemiologico daba cuenta de un total de 26 fallecidos a lo largo de la pandemia mientras una semana después se llegó a la cifra máxima. Así solo en la jornada del 24 no se registró ningún fallecimiento pero por el contrario el 25 fueron dos, lo que llévalo al promedio de una muerte por día.

Fuente: Diario Norte.-

