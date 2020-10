Confirmado: el viernes no laborable y el lunes asueto administrativo.

El gobernador Jorge Capitanich rubricó sendos Decretos por lo que no habrá actividades en la administración pública provincial y sólo se exceptúan las guardias mínimas en las áreas esenciales.

Luego que el gobernador rubricara ayer a la mañana el Decreto 1448 que declara asueto administrativo para el lunes 2 de noviembre, anoche firmó el número 1457 que establece como día no laborable este próximo viernes 30 de octubre. Así, no habrá actividades en la administración pública provincial desde este viernes y hasta el próximo lunes, inclusive; y sólo se exceptúan las guardias mínimas en las áreas esenciales.

La nueva normativa establece que el día no laborable previsto para la celebración del “Día del Empleado Público Provincial”, establecido en el artículo 60 de la Ley 645-A Régimen de Licencias para la Administración Pública provincial, se cumplirá el día viernes 30 de octubre.

El día del empleado público se recuerda el 31 de octubre, pero en este 2020 –al igual que en otras oportunidades semejantes- se adelantará para el viernes 30.

Asueto, el 2

Ayer a la mañana, el gobierno provincial había decretado asueto administrativo para este próximo lunes 2 de noviembre. El Decreto 1448 del 26 de octubre, rubricado por el gobernador Jorge Capitanich y el ministro de Gobierno y Trabajo, Juan Manuel Chapo, declara asueto administrativo para el día lunes 2 de noviembre de 2020 para el personal de la administración pública provincial, docentes, organismos autárquicos y/o descentralizados con motivo de la recordación de los fieles difuntos. A su vez, se invita a los demás poderes, municipalidades, la industria y el comercio a adherirse a la medida dispuesta.

