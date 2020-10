Spoljaric: «El Hospital 4 de Junio No esta colapsado y tiene atencion con normalidad»

La diputada Liliana Spoljaric visitó el hospital 4 de Junio de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz, en donde se entrevistó con el director del mismo, Licenciado Carlos Navarrete, para ahondar en detalles de como se está llevando la atención médica en el nosocomio de la segunda ciudad cabecera de la provincia.

En su recorrida por el lugar Navarrete en diálogo con la legisladora explicó que el hospital está funcionando en un 85% de su capacidad de atención y no se encuentra colapsado pese al avance de los contagios de COVID-19 que presenta la ciudad termal en los últimos días.

«Es tranquilizador poder llevar el mensaje para la población de que el hospital no se encuentra en estado de emergencia ni tampoco está colapsado, de hecho sigue asistiendo a todas las necesidades que tienen los pacientes que concurren allí pero a la vez es tan desalentador ver como ciertos sectores de nuestra comunidad no valoran el arduo e incansable labor que llevan a cabo los trabajadores de la salud en este momento crítico de pandemia que se vive en nuestra comunidad» expresó Spoljaric.

«Debido a conductas irresponsables de muchos ciudadanos (en especial jóvenes) que no toman conciencia ni dimensión del peligro que conlleva no seguir con las indicaciones sanitarias ni los protocolos impartidos para combatir esta pandemia es que el avance del COVID-19 no cesa» indicó la diputada.

Por último Spoljaric instó a la comunidad «todos debemos seguir cuidándonos para frenar la ola de contagios producidos en Sáenz Peña, tomemos los recaudos necesarios para evitar el colapso sanitario, pensemos en los trabajadores esenciales como los de la salud que deben afrontar todos los riesgos que conlleva asistir a un paciente COVID-19 positivo poniendo en riesgo sus vidas y la de sus seres queridos como también colaboramos para que pronto podamos seguir avanzando hacia la nueva normalidadde convivenciacon el virus hasta que efectivamente tengamos una vacuna, nadie se salva solo y debemos poner énfasis en los cuidados para que paulatinamente podamos recuperar la economía golpeada por la pandemia».

