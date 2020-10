Parte de prensa de la ASOCIACIÓN CIVIL DE PREPARADORES FÍSICOS DEL BÁSQUETBOL ARGENTINO – www.acpfba.com.ar

Con todo éxito culminó el 1° Seminario Internacional de Prep. Física en Básquetbol.

Con más de 500 inscriptos de Argentina, México, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil, Colombia, Chile, Bolivia, Uruguay, Portugal, España, Suiza y Venezuela, se desarrolló del 8 al 11 de octubre tal como estaba previsto el Seminario organizado por la ACPFBA como presentación en sociedad, con el auspicio de la Asociación de Preparadores Físicos de Básquetbol de España (ASEPREB), Italia (APFIP) y Portugal (APPFB).

Se dio inicio el jueves con las palabras de apertura del presidente de la ACPFBA Dr. Pablo Esper Di Cesare, para a continuación, escuchar la charla realizada desde Moscú por el Dr. Luka Svilar, autoridad mundial sobre la PF en básquet.

A continuación, le siguieron las conferencias del Mag. Rodrigo Borda (Ex PF de Asociación Mitre de Tucumán), la cual es a la fecha la más vista del Seminario, seguido del PF de Atenas de Córdoba Prof. Pablo Guzmán, cerrando la jornada el cuerpo técnico de la selección argentina de básquet en sillas de ruedas conformado por el Mag. Boscarol Kevin, Lic. Varela Mauro y Lic. Diego Bogado.

El día viernes, que fue dedicado al entrenamiento de alto rendimiento en junior y senior, la apertura estuvo a cargo del reconocido Dr. Julio Calleja González, desde España, en representación de la ASEPREB. Luego le siguieron el Prof. Claudio Álvarez, PF de Mercedes de Corrientes y el más antiguo PF de la liga nacional; a continuación, el Prof. Marcelo Magliarella, ex PF de Boca Basket y selección nacional de vóley en Río 2016, para finalizar la jornada el PF de Instituto de Córdoba, Lic. Nicolás Acosta.

El día sábado fue dedicado al aprendizaje motor y trabajos en formación, y tuvo la brillante apertura del Dr. Jorge Arede, en representación de la APPFB (Portugal), que estuvo seguido de las conferencias del Prof. Sergio de la Iglesia y el Lic. Andrés Darbtyshire – ACPFBA con la mesa redonda: “Desarrollo atlético aplicado al básquetbol”, luego el Mag. Víctor García de La Rioja, con la temática “El refuerzo positivo en el aprendizaje motriz aplicado al básquetbol”, para cerrar la jornada en representación de la región patagónica el Lic. Gabriel Del Egido con su conferencia: “Desde las habilidades motoras hasta la acción real de juego en el básquetbol”.

El domingo fue el cierre del Seminario con el día dedicado a los procesos de selecciones nacionales donde se arrancó la jornada con la conferencia del Prof. Enrique Salinas Romea (ASEPREB), PF campeón del mundo con España en China 2019 que trató la temática de los entrenadores personales y su relación con los cuerpos técnicos de selecciones.

A continuación, se presentó el Lic. Ezequiel Lavayen con su “Radiografía del jugador de básquet argentino”, para cerrar con una mesa de selecciones nacionales a cargo de Federico Bernal (PF selección mayor femenina), Marcelo Bessio (coordinador de PF de las selecciones uruguayas), Cristian Lambrecht (ex PF de selección de Venezuela y de la U 19 Argentina) más Ezequiel Lavayen (ex coordinador de los PF de la CABB).

En el marco del Seminario se otorgaron los primeros carnets de SOCIOS HONORARIOS a tres profesionales argentinos: el prof. Eduardo López Delgado, el Lic. Mario René Mouche y el Mag. Víctor Ciavattini que estuvieron presentes en la ceremonia. Del extranjero se nombró como SOCIOS HONORARIOS a Luka Svilar (Croacia), Julio Calleja González (España) y Enrique Salinas Romea (España).

De esta forma, luego de 3 meses de trabajo se cumplió con todo lo previsto y con total éxito se realizó el primer seminario con certificación oficial de la Universidad Juan Agustín Maza, de Mendoza.

Ahora, como parte del programa de capacitación de la ACPFBA, este sábado 17/10 se realizará la Jornada de Perfeccionamiento a cargo de Montse Gallegos, actual PF de las formativas del Barcelona y con experiencia en el trabajo del básquet femenino de alto rendimiento.

Comentarios