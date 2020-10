El intendente de Castelli dio positivo de coronavirus

El intendente de Juan José Castelli, Pio Sander dio positivo de coronavirus luego de someterse este lunes a un hisopado tras sentir, en horas del mediodía de ese día, la pérdida del olfato.

El jefe comunal informó esto en la noche del lunes a través de un video que se difundió en las redes sociales. “Me sometí a un control médico porque a partir del mediodía sentí la pérdida de olfato lo que me llevó rápidamente hacer las consultas correspondientes”, dijo Sander que ante esto recibió las recomendaciones de hacerse un hisopado el cual finalmente dio positivo.

“Quiero comunicarles a todos y a todas de estoy a disposición de Salud Pública y de la Sala de Situaciones para informar todos los contactos estrechos”, mencionó el intendente de Castelli.

Agregó que a raíz de esto se suspenden desde hoy martes las actividades administrativas del Municipio para realizar la sanitización y que el miércoles, “aquellos que puedan volver” retomen sus tareas correspondientes.

“En estos últimos días se han suscitado nuevos contagios positivos en la localidad y uno no es ajeno a tener, seguramente, algún contacto y que esto haya llevado a que me haya contagiado por la COVID”, destacó. Aseguró que siempre tomó las medidas preventivas necesarias en los espacios comunes a la hora de atender personas con el uso de la tapa boca y nariz, permanente la desinfección de manos con el alcohol y el distanciamiento necesario.

“Me voy a someter al aislamiento total”, mencionó Sander quien dijo está bien “más allá de la pérdida del olfato.

Fuente: Agencia Foco.-

