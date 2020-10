En Chaco no vuelven micros de media y larga distancia: “Hasta el 24 no habilitaríamos nada”

A nivel nacional se prepara el regreso del servicio de transporte de media y larga distancia frenado desde marzo por el aislamiento social, preventivo y obligatorio, y desde la provincia adelantaron que, si bien se están evaluando los criterios para la reactivación, “hasta el 24 no se habilitaría”.

Así lo confirmó el subsecretario de Transporte de la Provincia, César Frugoni, al ser consultado por Diario Chaco sobre el anuncio que esta tarde hará su par de la cartera nacional del regreso de los vuelos comerciales regulares y del transporte en micros de larga distancia.

Frugoni recordó que en Chaco los vuelos regulares están habilitados desde junio y actualmente se realizan una vez por día y, en cuanto a los micros de media y larga distancia, aclaró: “Hasta el 24 no habilitaríamos nada, porque está el decreto de restricción”.

No obstante, explicó que “se está trabajando”. “Ayer, Nación solicitó a todos los gobernadores información de qué medias restrictivas tiene cada provincia y tenemos hasta el viernes para contestar”, indicó el funcionario y agregó que “el fin de semana recién puede haber alguna novedad de cómo se va a implementar, depende de lo que digan los gobernadores”. En ese sentido, señaló que “Nación habilita y cada provincia decide cómo trabajaría”.

A nivel local, Frugoni insistió que en cuanto a los micros “no hay nada” definido al menos hasta el 24. Sin embargo, en cuanto a los criterios de ingreso, señaló que Chaco “no tiene mayores restricciones como en el caso de Santea Fe o Corrientes que piden un hisopado negativo para ingresar”.

“El hisopado como método de ingreso no tiene ningún sentido”, consideró y explicó: “Es totalmente inocua esa postura, porque si se pide un hisopado negativo de 72 horas, como pide Santa Fe, ayer te pudiste haber contagiado y entrás a la provincia con una falsa seguridad y estás contagiando gente”.

VUELOS REGULARES

Por otra parte, Frugoni recordó que los vuelos regulares si “están funcionando una vez por semana, cosa que otras provincias no tienen”.

Y detalló que “la mayoría gente que viaja por temas de salud, trámites presenciales y no hay mucha demanda. Con Aerolíneas habíamos calculado primero en junio y julio dos vuelos semanales, pero ellos mismos lo bajaron a uno porque la demanda no cubre”.

“Muchos hablan que hay que reactivar pero la mayoría de la gente se está cuidando. Y se ve el transporte público urbano que funciona en un 9 por ciento de lo normal”, ejemplificó.

Fuente: Diario Chaco.

