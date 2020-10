A pesar de la restricción de circulación, en el Chaco marcharon contra el Gobierno

La jornada se convocó en «todas las plazas» de la Argentina a través de redes sociales, con una variopinta lista de reclamos que incluyó la «libertad», una «justicia independiente» y la «defensa de la propiedad privada». En la provincia, rige al aislamiento social que dispone la restricción de circulación para quienes no realizan tareas esenciales.

Con manifestaciones en varias ciudades y plazas del país, la oposición política y sectores sociales diversos expresaron su rechazo a la gestión de Alberto Fernández y reclamaron, paradógicamente, «mayor libertad», una «justicia independiente», el «respeto por la propiedad privada» y la vuelta a la educación presencial; entre otras consignas.

En Resistencia, la movilización se realizó a pesar que está en vigencia el Decreto 1314 que estableció estrictas restricciones a la circulación, con excepción de los trabajadores que realizan actividades esenciales hasta las 7 de la mañana de este martes.

Entre los «argumentos» recogidos por la Agencia FOCO, los manifestantes aseguraron que forman parte de la marcha por considerar «anti democráticas» las medidas determinadas por el Gobierno para frenar los contagios que muestran un crecimiento sostenido en las últimas semanas. En ese contexto, entienden que los controles deberían focalizarse en quienes incumplen las disposiciones y participan de fiestas o eventos que no están habilitados, y «no confinando a toda la comunidad».

A pesar de los intentos de la policía y la Justicia por evitar la aglomeración de personas, los participantes de la jornada no respetaron el distanciamiento social y el uso de barbijos; en momentos en la que la provincia vive una situación de gran complejidad en la lucha contra la pandemia de la COVID-19

