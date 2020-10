«LLEGAREMOS A UN COLAPSO SANITARIO SI NO TOMAMOS LAS MEDIDAS NECESARIAS», ADVIRTIÓ LA MINISTRA DE SALUD PAOLA BENÍTEZ

Si bien la provincia no se encuentra en una situación de tensión sanitaria, el aumento creciente de casos positivos de Covid-19 indica que, de seguir así, podría estarlo. Las medidas restrictivas se desarrollan en dos intervalos: del 9 al 13, y del 13 al 24 de octubre, con sanciones penales para quienes las incumplan. Las ministras Paola Benítez de Salud Pública y Gloria Zalazar de Seguridad y Justicia recordaron en conferencia de prensa este sábado que se encuentra vigente el decreto N°1314/20 que establece que, hasta las 7 del 13 de octubre, la provincia permanecerá en aislamiento social preventivo y obligatorio. La disposición tiene como objetivo disminuir la circulación de personas para mitigar los contagios por Covid-19. La medida, establece una excepción a las actividades esenciales, es decir: provisión de alimentos, farmacias, estaciones de servicio, entre otras, y se suma a la suspensión del transporte público de pasajeros. Los comercios deberán permanecer cerrados el domingo 11 y lunes 12 de octubre. En una segunda etapa, del 13 al 24 de octubre inclusive, se continuará con el distanciamiento preventivo y obligatorio, pudiendo desarrollarse las actividades establecidas en el Plan de Desescalada, y se implementará la Alarma Sanitaria con prohibición de circulación de personas y vehículos desde las 21 horas, salvo aquellas que se encuentren exceptuadas. La ministra de Salud explicó que Chaco tiene un total de 10.174 casos positivos, de los cuales 148 fueron registrados en las últimas 24 horas; y en lo que va de la pandemia, son 335 fallecidos en toda la provincia, con una tasa de letalidad 3,3%. Además, informó que en este momento 20 personas se encuentran con asistencia respiratoria mecánica y que, en el último mes se duplicó el número de casos positivos registrados diariamente. “Es en base a estos datos que el gobierno tomó la decisión de generar medidas que apunten a contener el virus en nuestra provincia”, remarcó. “Llamamos a la solidaridad y responsabilidad individual, así como a corresponsabilidad con las personas de más de 60 años y con las que tienen comorbilidades”, instó la ministra. En este sentido aseguró que actualmente la provincia no se encuentra en tensión en el sistema de salud, “pero llegaremos a un colapso sanitario si no intervenimos oportunamente, si no tomamos las medidas necesarias”. Sanciones y operativos vigentes La ministra de Seguridad, Gloria Zalazar, remarcó que, en caso de encontrarse una persona en la vía pública sin su respectivo permiso, ya sea a pie, en motovehículo o en vehículo, será detenida e imputada por el artículo 205 del Código Penal, y su vehículo secuestrado. Se coordinará la intervención con la fiscalía de turno y con la Fiscalía Especial Covid-19 a cargo de Graciela Griffith Barreto. Zalazar recordó además que el Gobierno provincial suspendió todos los permisos de circulación, salvo para las personas que desempeñan actividades simultáneas, quienes pueden renovarlo en la web https://permisoprovincial. chaco.gob.ar/. Desde la cartera de Seguridad y Justicia se diseñó un operativo para el área metropolitana del Gran Resistencia (AMGR), divida en 77 cuadrículas que representan unas 15.400 cuadras aproximadamente. Se destinaron 105 vehículos de las comisarías de jurisdicción, vehículos de Unidades Especiales de la Policía, además de motos y vehículos oficiales del Poder Ejecutivo. Cada vehículo recorre su cuadrícula asignada en el horario establecido desde las 21 hasta las 7. También habrá 10 puestos fijos en el macro y micro centro y el 19 en el área de la periferia del Gran Resistencia. Los puestos fijos fueron ubicados en las llamadas “zonas más críticas del Gran Resistencia en cuanto a la cantidad de casos” afirmó Zalazar. En total, son 270 efectivos destinados a la ejecución de estos operativos fijos, móviles y de control de movilidad, aglomeración y fiestas clandestinas. Capacidad de atención ante el aumento de casos En relación al trabajo sanitario, la ministra de Salud indicó que el sistema chaqueño está conformado por los hospitales Perrando y Pediátrico en Resistencia, 4 de Junio en Sáenz Peña y Bicentenario en Juan José Castelli. En total, todo el sistema cuenta con 345 camas, sumando al subsector privado. “En este momento, contamos con un 38% de ocupación, por lo cual, podemos decir que no estamos en una tensión sanitaria, pero podríamos llegar a estarlo en un mes si el número de casos crece exponencialmente”, remarcó. En relación a los principales focos de contagio, dijo que se encuentran concentrados en Resistencia y que en el Área Metropolitana se encuentra el 80% de números de casos positivos de toda la provincia y que también concentra el 65% de los activos. Fiestas clandestinas La ministra de Seguridad afirmó que continuarán estrictamente “con la colaboración del ayudante de Fiscal y la Fiscalía en el momento de detectarse una fiesta clandestina, para efectuar la detención de la persona organizadora”. Además, se realizará el mismo procedimiento en canchas para evitar la realización de partidos de fútbol”. Medidas vigentes para evitar más contagios El Poder Ejecutivo Provincial tomó decisiones que se desarrollan en dos lapsos de tiempo: del 9 al 13 de octubre, por un lado, y del 13 al 24 de octubre, por el otro. La ministra de Seguridad y Justicia recordó que del 9 al 13 de octubre se dispuso: el cierre total de comercios y todo tipo de actividades de esparcimiento o deportivas al aire libre, salvo las actividades esenciales (alimentos, farmacias y estaciones de servicio de 8 a 20 horas), prohibición total de circulación de personas y vehículos. “Sólo pueden circular las personas vinculadas a una actividad esencial y deben tener el permiso para hacerlo”, recordó Zalazar. Detalló además que desde las 7 del 13 de octubre hasta las 24 horas del 24 de octubre se podrán desarrollar las actividades en el marco del Plan de desescalada, de 7 a 21 horas. A partir de las 21 se establece la alarma sanitaria y con ella, la prohibición de circular.