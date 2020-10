SE CONMEMORÓ EL DÍA MUNDIAL DEL CORAZÓN CON LA MISIÓN DE PREVENIR Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

Desde el servicio de Cardiología del Perrando resaltan la importancia de hábitos saludables como comer sano, hidratarse diariamente, mantener el peso adecuado, hacer ejercicio y no fumar. Las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de muerte en el mundo y en la Argentina. Los pacientes no deben suspender su medicación ni las consultas aún en contexto de pandemia.

El Ministerio de Salud Pública del Chaco recuerda la importancia de mantener hábitos saludables tras conmemorarse un nuevo Día Mundial del Corazón, fecha proclamada por la Federación Mundial del Corazón con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la UNESCO.

La conmemoración se enmarca en una estrategia para dar a conocer, de forma masiva, las enfermedades cardiovasculares, su prevención, control y tratamiento. En este sentido es fundamental la promoción de hábitos saludables ligados al cuidado del corazón: comer sano, hidratarse diariamente, mantener el peso adecuado, hacer ejercicio y no fumar, son ejes básicos para evitar enfermedades cardiovasculares.

Las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de muerte en el mundo y en la Argentina. Desde la Organización Panamericana de la Salud reconocen que reducir la mortalidad por enfermedades cardiovasculares resulta imprescindible para lograr disminuir en un 25% la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles para el año 2025, según el compromiso adquirido en el Plan Mundial de Prevención y Control de Enfermedades No Transmisibles.

En el contexto actual de pandemia los pacientes con enfermedades cardiovasculares enfrentan una doble amenaza: no solo tienen un mayor riesgo y pueden desarrollar formas más graves de COVID-19, sino que también pueden descuidar la atención médica que su corazón requiere por temor a ir a un centro donde pueda ocurrir el contagio.

“Durante este período de cuarentena lamentablemente se perdió algo de terreno en materia de prevención porque mucha gente descuidó las consultas o suspendió la medicación por temor a asistir a un hospital, lo cual no es recomendable. No hay que suspender las consultas ni la medicación”, recalcó el jefe del servicio de Cardiología del Hospital Julio C. Perrando Walter Sosa.

Además informó que desde el Hospital Perrando trabajan con los diferentes Comités de pandemia en la aplicación de un protocolo COVID-19 para la habilitación gradual de consultorios externos del servicio de Cardiología. “Los pacientes no deben suspender sus consultas ni medicación, el servicio está trabajando las 24 horas con los pacientes internados en la unidad coronaria y con la guardia”, recordó.

Además está habilitado un consultorio de recetas, que funciona de lunes a viernes de 7 a 13 en el servicio de Cardiología. En caso de consultoría (no emergencias) y solicitud de turnos para estudios está disponible la línea de WhatsApp 3624060082 y el servicio también cuenta con un perfil en la red social Facebook (Servicio de Cardiología Perrando). En cada uno de estos espacios se cumplen con los protocolos y las medidas de bioseguridad requeridas ante la pandemia por COVID-19.

“El Día Mundial del Corazón sirve para generar conciencia en la prevención y el control de las enfermedades vasculares”, subrayó Sosa, quien recordó a los pacientes que pese al contexto de aislamiento social no deben suspender las rutinas de caminatas o ejercicios físicos. “Es importante evitar el sedentarismo, se pueden hacer ejercicios adaptados en el hogar, caminar en el patio, subir y bajar las escaleras, no hay que suspender ninguna rutina saludable”, insistió.

Según la última Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR) las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en la Argentina. “En los últimos estudios se observa que los casos de enfermedades cardiovasculares crecieron en pacientes adolescentes y jóvenes, por lo que no hay que asociarlas únicamente a los adultas y adultos mayores. Un buen método de screening es controlarse regularmente la presión arterial, aún en caso de no tener antecedentes cardíacos, es una buena manera de detectar y prevenir este tipo de enfermedades”, relató Sosa.

Desde el servicio de Cardiología del Hospital Julio C. Perrando recomiendan prestar atención a los siguientes síntomas de alarma: dolor de pecho, falta de aire, palpitaciones, adormecimiento del brazo, dificultad para hablar. En caso de duda consulte a un especialista o servicio hospitalario y no descuide estos síntomas de alerta.