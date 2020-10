Incubadora Uncaus apoya y acompaña a emprendedores chaqueños

La Universidad Nacional del Chaco Austral puso en marcha el programa

Incubadora Uncaus que está integrado por profesionales de distintas disciplinas

como contadores, licenciados en administración e ingenieros, que buscan

acompañar a aquellos emprendedores que desean iniciar un proyecto pero

desconocen la metodología para poder hacerlo. Este equipo de profesionales se

ocupa de asesorarlos y acompañarlos en la puesta en marcha de su proyecto de

manera totalmente gratuita.

La Universidad Nacional del Chaco Austral lleva adelante una Incubadora de

proyectos, que se trata de un espacio que forma parte de la universidad y que se

lleva a cabo por la coordinación de la carrera de Contador Público, tanto de

modalidad a distancia como presencial, y bajo la dirección de la Secretaría de

Cooperación y Servicios Públicos.

Al respecto, el contador José Leguizamón, coordinador ejecutivo del proyecto,

explicó: “Este espacio está destinado a dar un apoyo personalizado de nivel a

todos los emprendedores que tengan una idea creativa, colaborando con la

creación y consolidación de las PYMes y emprendimientos de la zona”. En este

sentido, añadió que “lo que hacemos es acompañar a los emprendedores en la

elaboración de su plan de inversión para saber si es factible o no, y si cumplen

con los requisitos para poder acceder a las ayudas económicas que están siendo

brindadas por el estado nacional como así también se evalúa cualquier tipo de

ayuda financiera factible”.

Incubadora Uncaus está conformada por un amplio equipo de trabajo

interdisciplinario, ya que hay contadores, ingenieros y licenciados en

administración, que trabajan en conjunto para poder evaluar las características de

la idea que tenga el emprendedor. “Puede ser un vivero, una farmacia, un

proyecto relacionado a la gastronomía, etc., lo que hacemos con el equipo es

ayudar a evaluar y dirigir su idea”, expuso Leguizamón y agregó: “desde que

llegan con la idea, le hacemos un seguimiento y tratamos de acompañarlo para

que no decaiga en el trajín de completar todos los requisitos que son necesarios

para poder llevar adelante su proyecto”.

Leguizamón explicó que actualmente se está trabajando con el programa Pac

Emprender del estado nacional que consiste en brindar una ayuda económica no

reintegrable a emprendedores que tengan ideas innovadoras para la reactivación

de la producción económica del país. “El estado brinda una ayuda de 550 mil

pesos para los emprendedores que tienen una idea y hasta 2 millones para los que tienen algo montado y quieren ampliar su negocio. La inscripción está abierta

hasta el 12 de octubre”, informó el contador, al mismo tiempo que añadió que “el

ministerio de producción de la nación lanza distintas líneas crediticias a lo largo

del año, es decir que si un proyecto que se está incubando no ingresa en esta

opción, seguramente entrará en una próxima línea financiera, que puede ser del

estado nacional o provincial”. En este sentido, subrayó que una vez otorgado el

crédito se hace un seguimiento constante y una auditoría financiera a cada

proyecto a modo de controlar el destino de los fondos.

Proyectos incubados

Sobre qué proyectos están incubando en este momento, comentó que los más

avanzados son: la “clínica de plantas” a cargo de la emprendedora Diana Gómez,

que se ocupa de hacer análisis de plantas, detección y evaluación de

enfermedades de los cultivos, como así también servicios de los cultivos de la

zona; y el otro proyecto es “premoldeados de hormigón” donde la emprendedora

es la arquitecta Elvia Opat, que hace elaboración de ladrillos, cerramiento

perimetrales, adoquines y baldosas. “Estos dos proyectos son los que están

presentados y muy avanzados, el objetivo es que lleguen antes del 12 de octubre

para ser presentados ante nación”, dijo el contador Leguizamón.

El Contador también señaló que está trabajando con proyectos de distintas

localidades del Chaco e invitó a sumarse a emprendedores de provincias vecinas.

También informó que se está trabajando con proyectos de transformación digital,

en este caso se busca emprendedores que tengan proyectos que realicen

transformaciones digitales en las micro pymes de la zona, para mejorar la gestión

de negocios, la productividad y la gestión del proyecto.

Contacto

Actualmente las reuniones con los emprendedores no se pueden hacer de manera

presencial pero se llevan a cabo a través de las aplicaciones Meet y Zoom, y

después se hace un seguimiento por teléfono o por mail. Para poder contactarse

con los coordinadores de Incubadora Uncaus los interesados pueden comunicarse

al correo electrónico incubadorauncaus@gmail.com o a través del teléfono

celular 3644-587400. También se pueden contactar a través las redes sociales en

Facebook e Instagram: Incubadora Uncaus.

