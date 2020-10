CAPITANICH ENTREGÓ VIVIENDAS Y HABILITÓ PAVIMENTO URBANO EN EL ANIVERSARIO DE CHARATA

Además constató las obras de refacción integral que se ejecutan en el hospital Enrique Llamas. «A pesar del contexto adverso, estamos haciendo el máximo esfuerzo para concretar obras indispensables para la comunidad chaqueña», remarcó el mandatario. El gobernador Jorge Capitanich encabezó, este domingo junto a la vicegobernadora Analía Rach Quiroga, el 106° aniversario de Charata donde entregó 10 viviendas del programa nacional “Techo Digno”, e inauguró seis cuadras de pavimento urbano que conectarán importantes barrios de la ciudad. Además recorrió el ala de Internación y guardia del Hospital Enrique Llamas. El gobernador valoró la posibilidad de compartir con los vecinos un nuevo aniversario a pesar de la distancia correspondiente por la pandemia de Covid-19 y destacó las inversiones en obra pública ejecutadas para transformar la vida de las y los chaqueños. “Estamos haciendo el máximo esfuerzo a pesar del contexto adverso para seguir avanzando con más obras indispensables para la comunidad”, sostuvo. En la oportunidad felicitó a las y los charatenses por el aniversario y los convocó a seguir trabajando juntos por el desarrollo del Sudoeste chaqueño. “Si tenemos trabajadores, empresarios, un Estado presente y una comunidad tan extraordinaria como esta, seguramente las inversiones se multiplicarán y seguiremos haciendo mucho más por el progreso del Chaco”, aseguró. En tanto la intendenta de Charata María Luisa Chomiak agradeció la presencia del gobernador y el acompañamiento a la comunidad, y destacó la alegría de los vecinos ante la concreción de obras tan esperadas. “Hoy celebramos esta ciudad pujante, demandante y progresista como así también las obras que inauguradas y las anunciadas, que no tenemos dudas que se van a concretar”, resaltó. Estuvieron presentes también la ministra de Salud Paola Benítez, el presidente del IPDUV Diego Arévalo, el administrador de la Dirección de Vialidad Provincial (DVP) Hugo Varela; el subadministrador General Carlos Navarro; y en la recorrida del hospital la directora Emilia Parra. Obras que dignifican En la jornada el mandatario entregó 10 viviendas de un total de 25 (24 estándar y una para personas con discapacidad), cuya financiación se realizó a través del Programa Federal de Construcción de Viviendas “Techo Digno”. La inversión total para concluir las obras fue de $30.904.347,61, con un aporte de $24.019.392,88 de Nación y $6.884.954,73 de Provincia. Además habilitó seis cuadras de pavimento con iluminación led que conectarán barrios como Autódromo, H. Yrigoyen y Arrudi. Con una inversión de $16.854.991,72, la ejecución de estas obras estuvieron a cargo de la Dirección de Vialidad Provincial. El mandatario inició su visita con una recorrida por el hospital Enrique Llamas para supervisar la refacción integral que se lleva adelante. La obra cuenta con la culminación de las alas de Internación y Guardia que demandaron una inversión de $32.706.671,12, financiada y ejecutada por el Ministerio de Infraestructura. Estamos terminando lo que empezamos El presidente del Ipduv Diego Arévalo destacó la importancia de la reactivación de obras que se encontraban paralizadas como las viviendas entregadas en la fecha. “Reactivar y terminar las obras iniciadas en 2015 que estaban paralizadas, y concretar las expectativas de las familias nos motiva a seguir trabajando por las que aún faltan terminar en toda la provincia”, resaltó. En ese sentido recordó que en lo que va de este año se entregaron 350 viviendas y el objetivo es llegar a entregar 500 y alcanzar las mil unidades entre entregadas y en ejecución en 2020. “Estamos terminando lo que empezamos, cuando no hay política habitacional los problemas se acumulan y esto no se resuelve en un solo año, hoy existe una gravedad habitacional y tenemos que ser mucho más agresivos con los planes hacia adelante”, concluyó. Refuerzo del sistema sanitario provincial La ministra de Salud Pública Paola Benítez destacó las estrategias de optimización de los recursos sanitarios y llamó a fortalecer las medidas de cuidado ante la pandemia de COVID-19. La funcionaria hizo hincapié en el refuerzo del sistema sanitario provincial en base a los pedidos de la comunidad en el contexto de pandemia de COVID-19. “Las estrategias que venimos trabajando entre la Provincia y la Nación están dirigidas a un fortalecimiento de la política sanitaria y sobre todo de los recursos humanos, necesitamos reorganizar el sistema para incorporar médicos, enfermeros y profesionales de la salud”, indicó durante la recorrida por el hospital local. Asimismo destacó el mejoramiento de la infraestructura sanitaria a nivel provincial con el fin de brindar atención de calidad para la población del Chaco. “Trabajamos en la remodelación integral de distintos hospitales, comenzamos con el Hospital Perrando y seguimos en Fontana, Barranqueras, El Sauzalito, La Plaza, entre otros. Vamos avanzando en obras que mejoran el acceso a la salud de los chaqueños y las chaqueñas”, resaltó.