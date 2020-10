Alemán alertó sobre una nueva modalidad de estafa con el IFE: “Lucran con la necesidad de la gente

El jefe regional de Anses Chaco, Agustín Alemán, dio detalles sobre el uso de plataformas de mensajería con perfiles apócrifos para obtener números de CBU y otros registros de los ciudadanos. “Anses no pide ningún dato por Whatsapp”, aclaró el funcionario y adelantó que ya se realizaron las denuncias correspondientes.

Es una variante del “cuento del tío” que apela a supuestos beneficios económicos a cambio de información confidencial que podría facilitar la estafa electrónica.

“Me escribieron por Whatsapp desde este número; supuestamente eran de ‘Anses Consultas’, con una futura acreditación en una cuenta de algún familiar, con tarjetas de jubilación, pensión o sueldo activo en blanco, para cobrar el beneficio en forma urgente”, contó una mujer que fue contactada por los estafadores.

“La intención era que ingresara un código que ellos habían brindado, un supuesto código de activación, en una cuenta de un familiar, con un beneficio de 17.000 pesos; se elevan los informes de que yo no tenía pensión, (la cual me fue rechazada porque tengo la obra social de mi padre). Ante esa información, insistían que me correspondía y que les pasara un número de CBU de algún familiar”, abundó.

Finalmente se comunicó con el titular de Anses Chaco para obtener su asesoramiento, y éste corroboró sus sospechas: era un intento de estafa, por lo que realizó la denuncia policial en la División Ciberdelitos. Alemán, por su parte, elevó el informe a la sede central de Anses.

“Es una nueva modalidad de intento de estafa a la población chaqueña ofreciendo inusuales depósitos de IFE a usuarios que no hayan recibido el beneficio. Solicitamos estar alertas y de ninguna manera dar los números de ninguna cuenta bancaria, caja de ahorro, ni entidad financiera con la que trabajen”, pidió Alemán, y lamentó que se produzcan estos abusos “en un contexto de necesidad de dinero y de indefensión”.

