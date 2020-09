Mañana tensa en Resistencia: manifestantes se apostaron en la residencia del Gobernador y en Casa de Gobierno, hay detenidos

Mañana tensa en dos puntos del centro de Resistencia: en la residencia del Gobernador donde arribaron unos manifestantes y la Policía los retiró del lugar, no se registraron detenciones, aunque sí hubo un vehículo secuestrado; Por otro lado, en Casa de Gobierno se produjo otro enfrentamiento, donde sí hubo algunas detenciones.

Así, al llegar a Casa de Gobierno, tres grupos de efectivos se apostaron en las distintas esquinas de la Casa de Gobierno para impedir posibles disturbios tras la llegada de los manifestantes.

Cabe resaltar que los operativos están siendo encabezados por el subsecretario Gustavo Olivelo, quien, además, tuvo cruce de palabras con la Subsecretaría de Derechos Humanos, dependiente del Gobierno provincial, algo que sumó un conflicto político interno al ya conflicto social.

En el lugar, se encuentran músicos populares, pidiendo hablar con la presidente del Instituto de Cultura, Mariela Quirós y según la palabra de uno de los músicos que encabeza la protesta, serán atendidos. Hasta entonces, aducen que se quedarán en el lugar “de forma pacífica”.

Las detenciones, por orden de la fiscal a cargo, Vanesa Fontenia, fueron dos, una se produjo en la intersección de Marcelo T. de Alvear y Mitre; y la otra en la residencia del Gobernador Jorge Capitanich. Los detenidos, según detalló el subsecretario Olivelo, fueron Carlos Barraza y Gustavo Garibaldi, ambos son dirigentes sociales y se encuentran a disposición de la Fiscalía N° 15.

DISTURBIOS FRENTE A LA RESIDENCIA DEL GOBERNADOR

Esta mañana, cerca de la hora 10, en la intersección de las calles Saavedra y Vicente Lopez y Planes, unas 30 motocicletas a gran velocidad ingresaron por las veredas, evadieron el control además de poner en riesgo la vida de los peatones, policías e incluso de ellos mismos. Según informó la Policía, no hubo personas lesionadas y se secuestró una camioneta, además de detener a los dos dirigentes sociales.

Los integrantes de la cooperativa de Trabajo, Voluntad y Progreso, llegaron a la residencia del Gobernador con elementos de percusión y pancartas. Ante ello, los efectivos de la División Infantería y Cuerpo Operaciones Motorizadas, contuvieron a estas personas que vestían chalecos azules con la inscripción “Garibaldi” y lograron que se retiren del lugar.

En el operativo aprehendieron al referente de la cooperativa y a un hombre de 53 años que manejaba una camioneta, quienes no quisieron retirarse e incitaron a los integrantes a ingresar a la residencia del gobernador.

Por este motivo la Fiscal en turno dispuso su aprehensión de estas personas en la causa “Supuesta Infracción a los Artículos 205 y 239 del Código Penal Argentino”.

También secuestraron una Ford-100, color rojo, ocho pancartas.

Finalmente, no constataron daños a los edificios de la zona, ni personas lesionadas.

Fuente: Diario Chaco.-

Comentarios