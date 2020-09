LUEGO DE MÁS DE 12 AÑOS, LA DIRECCIÓN DE CATASTRO TENDRÁ UN NUEVO DIRECTOR ELEGIDO MEDIANTE CONCURSO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN

Se trata del agrimensor Carlos Fernández. Luego de más de diez años de intervención y por iniciativa del Ministerio de Gobierno y la Subsecretaría de Asuntos Registrales, la dependencia contará con un director que asume el cargo mediante un proceso de Concursos de Antecedentes y Oposición.

Este viernes se realizó la presentación oficial del titular de la Dirección Provincial de Catastro y Cartografía, el agrimensor Carlos Fernández. El ministro de Gobierno, Juan Manuel Chapo destacó que luego de más de 12 años de sucesivas intervenciones, se realizó un Concurso de Antecedentes y Oposición para regularizar la situación de la dependencia, lo que representa “un avance significativo en materia de calidad institucional” expresó Chapo. “Junto al gobernador nos pusimos como objetivos comenzar a trabajar en un proceso de regularización de organismos a través de concursos de oposición y antecedentes y por eso, el gobernador puso en funciones al nuevo director elegido a través de este procedimiento” celebró el ministro de Gobierno. Además del Ministro de Gobierno y Trabajo, Juan Manuel Chapo, participaron de la reunión la subsecretaria de Asuntos Registrales Sheina Waicman; el Director elegido, Carlos Fernández y el presidente del Consejo Profesional de Agrimensura, Carlos Diez. En esta línea, Chapo explicó que el proceso de Concursos representa un “avance significativo en materia de calidad institucional y nos garantiza transparencia, eficiencia, capacidad en la gestión”. Por ello, aseguró que se continuarán con estos procedimientos en varios organismos que dependen del Ministerio de Gobierno. “Tenemos como objetivo que el organismo sea mucho más eficiente, eficaz y pueda prestar una función que, tal como le instruyó el gobernador al nuevo director, sea trabajar en un proceso que nos permita regularizar dominialmente las parcelas urbanas y rurales sin regularizar e Iniciar el proceso de títulos a propietarios” afirmó Chapo. *Pese a la pandemia, concursos para regularizar los estamentos públicos* La subsecretaria de Asuntos Registrales, Sheina Waicman destacó que, tras aprobar una instancia escrita, otra oral y por oposición de antecedentes, Férnandez fue elegido para ocupar el cargo de Director de Catastro, organismo que se encuentra intervenido desde hace más de 12 años. Asimismo, Waicman hizo hincapié en la concreción de un concurso “en plena situación de pandemia”. *Regularizar el funcionamiento del organismo y cumplir con las expectativas* El flamante director de Catastro, Carlos Fernández adelantó que entre las prioridades solicitadas por el gobernador se encuentran “el avance con el tema de las regularizaciones ordinarias de los inmuebles en el Ex Campo de Tiro”, y tratar de regularizar el funcionamiento del organismo “en el corto plazo”. Entre sus expectativas al frente de la Dirección de Catastro, el directivo remarcó: “Busco principalmente que el organismo, después de tantos años, funcione acorde a las leyes de catastro, que cumpla con todo lo que establece la Ley Nacional 26209 y nuestra Ley Provincial N° 4851”. “En lo personal es un desafío muy grande y en lo profesional también, espero regularizar el funcionamiento de este organismo y cumplir con las expectativas, no solo del Gobierno, sino también del agrimensor, el escribano y el público en general”, enfatizó Fernández. Finalmente, en relación de lo planteado por el gobernador Capitanich acerca del “apagón analógico”, el flamante director del organismo catastral consideró que se trata de “una idea excelente”, y en ese sentido, argumentó que “digitalizar tramites que interesan a Dirección de Catastro permitirá lograr un funcionamiento fluido, dinámico y rápido dentro del organismo”. *Procesos de digitalización* Respecto a los procesos de digitalización, Chapo anunció que la semana próxima iniciarán los procedimientos para la recepción de trámites en la Dirección Provincial de Catastro y Cartografía en forma digitalizada. “Seguiremos también con la firma digital, lo cual será un gran avance de aquí a fin de año”. Chapo también señaló que en las próximas semanas se avanzará –en el proceso de digitalización- en el Registro de la Propiedad del Inmueble (RPI). El funcionario informó además que se está trabajando con la Dirección de Catastro y con el RPI con un fondo de financiamiento a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) junto a la Secretaría de Provincias de la Nación. “Es un financiamiento de 2.5 millones de dólares que estamos ultimando detalles en ambos organismos para proceder a la aprobación y tendrá un plazo no mayor a 24 meses para instrumentar o poner en funcionamiento la totalidad del proceso de digitalización de ambos organismos, porque es un viejo reclamo de escribanos, agrimensores que si todo sale bien, antes que de termine la gestión, vamos a poder tener plenamente vigente”.