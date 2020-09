DÍA DE LAS Y LOS ESTUDIANTES: “LOS TUTORES Y TUTORAS SERÁN RESPONSABLES DE LAS CONTRAVENCIONES QUE COMETAN MENORES DE EDAD”, ASEGURÓ LA MINISTRA ZALAZAR

El Gobierno chaqueño realizará una serie de operativos de prevención desde las 00 horas del lunes 21 en todo el territorio provincial. Las autoridades desalentaron las reuniones sociales durante el fin de semana.

La titular de la cartera de seguridad Gloria Zalazar encabezó la conferencia de prensa donde se dieron a conocer cuáles serán las medidas que se tomarán durante el fin de semana, con énfasis en el lunes 21 de septiembre, al celebrarse el Día de las y los estudiantes y de la primavera. “Las medidas que se toman tienen que ver con la cuestión sanitaria, debemos tener en cuenta el momento que estamos viviendo producto de la pandemia por COVID-19”, dijo la funcionaria.

Estuvieron presentes en la conferencia de prensa la ministra de Seguridad Gloria Zalazar, la ministra de Salud Paola Benítez, la ministra de Desarrollo Social Pía Chiaccio Cavana y la ministra de Educación Daniela Torrente. Además, subsecretario de Seguridad Vial Juan Basail, la presidenta del Instituto de Cultura Mariela Quiróz y el titular del Instituto del Deporte Chaqueño Osvaldo Pérez Cuevas.

Zalazar explicó que se realizarán patrullajes en toda la provincia a través de un trabajo mancomunado con las comisarías de cada localidad. La idea, es desalentar las reuniones de todo tipo, las que aclaró están prohibidas y son pasibles de sanciones. “Nuestro mensaje hoy, es para toda la familia, tenemos que involucrarnos todos y todas en seguir cuidándonos. Pero está dirigido especialmente a los responsables del cuidado de menores de edad, porque serán quienes reciban las sanciones en caso de que se detecten contravenciones”, aseguró.

Por su parte, el subsecretario de Seguridad Vial Juan Basail expresó que las medidas están destinadas al cuidado y resguardo de la comunidad en medio de la pandemia. “Hemos decidido adoptar medidas desde la cartera de seguridad en concordancia con la Policía del Chaco y demás ministerios y secretarías. Se trabajará con un esquema de voluntarios y presencia policial en operativos de patrullaje por todo el Gran Resistencia y las localidades del interior”, dijo.

Los operativos se llevarán a cabo desde las 00 horas del lunes 21 de septiembre hasta las 07 horas del martes, en toda la provincia. No obstante, desalentaron las reuniones durante todo el fin de semana, recordando que están prohibidas. Asimismo, explicaron que las consecuencias pueden ser de tipo penal y de tipo contravencional. “Los operativos estarán abocados, en todas las localidades a desalentar las reuniones de todo tipo, familiares, privadas, fiestas clandestinas en domicilios particulares y en salones o donde fuere”, dijeron.

Durante el lunes 21, se afectarán 44 efectivos policiales, cinco vehículos y cinco motocicletas, que trabajarán en conjunto con voluntarios del Ministerio de Desarrollo Social y el Instituto del Deporte Chaqueño. Se realizarán recorridas preventivas para desalentar la aglomeración de personas, sobre todo, de grupos de estudiantes. “Aquellos que transgredan las normas serán notificados por faltar a los artículos 202, 203 y 205 del código penal. En caso de ser menores de edad, esa responsabilidad recae sobre tutores y tutoras en virtud del artículo 44 y 9 del Código de Faltas de la provincia”, aseguró Basail.

*Extremar los cuidados*

La ministra de Salud Pública Paola Benítez, realizó un repaso de la situación epidemiológica actual y explicó por qué es importante tomar estas medidas a nivel provincial, y no solamente en las localidades más afectadas de la provincia. “Es importante destacar que el 50% de los pacientes con COVID positivo, se encuentran en el interior provincial”, expresó.

Además explicó que desde el Ministerio de Salud, trabajan para contener la expansión del virus en las localidades de Charata, Sáenz Peña, General Pinedo y Villa Ángela. “Quiero destacar que los brotes en algunas localidades del interior, se han dado en su mayoría por reuniones sociales o fiestas clandestinas, y necesitamos que esto no puede volver a suceder”, insistió Benítez y expresó: “hoy tenemos que lamentar la pérdida de 253 chaqueños y chaqueñas, por eso les pedimos que se cuiden”.

La titular de la cartera sanitaria remarcó que es más que necesario respetar las medidas que disponen desde el Gobierno Provincial, para cuidarnos, para cuidar a cada chaqueño y chaqueña, y para cuidarte. “Tenemos que convivir con este virus hasta que podamos tener una vacuna que prevenga las formas graves de contagio, no tenemos medicamentos que puedan curar a las personas que se contagian de COVID”, remarcó la ministra.

Además alentó a continuar con las medidas básicas de prevención de contagios, independiente de la edad, como el uso de tapabocas (que debe cubrir de manera correcta nariz, boca y mentón), el distanciamiento social y el uso de sanitizantes como alcohol en gel. “Además recordamos que las costumbres como compartir el vaso, tomar bebidas desde las mismas botellas, y estas costumbres tan habituales que teníamos, deben desestimarse por un largo tiempo”, dijo Benítez.

