CONCEJALES SE INTERIORIZARON SOBRE LOS ALCANCES Y OBJETIVOS DEL NUEVO PLAN DIRECTOR DE SERVICIOS DE RESISTENCIA.

En un encuentro en el que participaron los 11 integrantes del Concejo Municipal de Resistencia, los secretarios Guillermo Monzón (Planificación, Infraestructura y Ambiente) y Claudio Westein (Servicios) presentaron el Plan Director de Servicios Municipales que propone una rezonificación para mejorar la calidad y aumentar los servicios esenciales con mayores frecuencias, como es el caso de la recolección de residuos, mantenimiento de calles y parterres, desmalezamiento, erradicación de basurales y retiro de residuos no convencionales.

Tras la reunión, el secretario Monzón expresó que pudieron detallar ante la totalidad del Concejo Deliberante la totalidad de los puntos que abarca este plan propuesto por el intendente Martínez y que comenzaría a implementarse a partir del 1 de enero de 20121. “Hay que readecuar y actualizar la frecuencia en la prestación de los servicios municipales por el gran crecimiento y las nuevas necesidades que tiene Resistencia”, expresó.

Monzón reiteró que, siguiendo uno de los ejes centrales que es la planificación, por medio de esta iniciativa que deberá ser tratada y aprobada por el Concejo, se pretende reformular el trabajo en todo el ejido municipal brindando un paquete de servicios y frecuencias de acuerdo a la ubicación de cada una de las parcelas. “Queremos optimizar y mejorar la calidad de los servicios, afectando mayores recursos humanos y técnicos a través de un conocimiento real del territorio y cumpliendo con la amplia demanda de los vecinos”, explicó el funcionario.

El secretario de Planificación volvió a resaltar que la función fundamental del Municipio es prestar los servicios que necesita el vecino, por lo que este plan director busca dar una solución a una demanda histórica de muchos sectores de la Ciudad que no son atendidos de manera equitativa. “Esta gestión decidió implementar esta herramienta a través de una ordenanza municipal que tendrá que ser aprobada con el consenso de todos los ediles para que se transforme en una herramienta de política de Estado permanente y a largo plazo”, aseveró.

Por su parte, el secretario de Servicios, Claudio Westein, manifestó que se pudo explicar a los ediles que esta iniciativa no solo busca mejorar los servicios prestados a los vecinos, sino también trabajar por una Resistencia más consolidada y con un ordenamiento claro a través de políticas de Estado a largo plazo y que traspasen gestiones. “Queremos un plan de servicios que perdure en el tiempo y que cuente con los mecanismos anuales de control para que siga mejorando a medida que las demandas de la Ciudad se incrementen”, expresó el funcionario.

Para Westein, este plan que contará con distintos paquetes según la zona, permitirá mejorar las prestaciones en toda la Ciudad. Así como también permitirá tener un esquema de trabajo ordenando para acompañar el crecimiento de Resistencia y readecuar los servicios de acuerdo a la demanda. “Muchas facetas de este plan ya se están ejecutando en la ciudad, como la refuncionalización del sistema de desagües pluviales, con la canalización de ductos primarios y secundarios que mejorar las redes barriales y trabajando en la potenciación de bocas de tormenta y cámaras para mejorar integralmente el sistema de drenaje en general”, informó el encargado de los servicios públicos de la comuna.

Y también explicó que “Resistencia tiene hoy un plan de servicios que está siendo puesto a consideración de los concejales y de la ciudadanía, para trabajar de una vez por todas en un programa que beneficie a todos los resistencianos y mejore la calidad de vida de cada uno de ellos”.

*Los concejales valoraron apertura del Ejecutivo*

El presidente del Concejo Municipal de Resistencia, Agustín Romero, expresó que durante la extensa reunión con funcionarios del Ejecutivo pudieron recibir los detalles de esta importante herramienta que pretende mejorar la prestación de servicios en la Ciudad y abrir una instancia de debate en la que participó la totalidad del Cuerpo legislativo. “Este plan es muy importante porque vincula los niveles de consolidación de la Ciudad, con los servicios necesarios a brindar y poniendo en el centro al ciudadano como beneficiario de un buen servicio de calidad con mayor frecuencia”, aseveró el edil.

Romero explicó que la iniciativa trabajada en conjunto con los equipos técnicos del Municipio plantea una actualización de paquetes de servicios en todo el ejido municipal, determinando cinco zonas de trabajo: micro y macrocentro ampliado; conjuntos y loteos habitacionales; área de ripio y tierra; áreas a consolidar; y nuevas zonas a urbanizar. “Buscamos que sea aprobado con el consenso de todos los ediles para que se convierta en una política de Estado que perdure en el tiempo, algo que tenemos que destacar de la actual gestión municipal que le dio participación al Concejo para discutir el mejor plan de servicios para los vecinos”, manifestó.

Para concluir, el concejal de la UCR, Dino Ortíz, consideró como muy interesante esta iniciativa del Ejecutivo municipal para actualizar la prestación de los servicios esenciales teniendo en cuenta el crecimiento exponencial que tuvo la ciudad en los últimos años. “Tenemos que comenzar a recuperar la calidad de servicios y que mejor oportunidad que sea a través de un plan a largo plazo y en el que participen todos los sectores políticos de Resistencia”, agregó. Además, valoró la actitud del intendente de permitir la participación del Concejo en la iniciativa, para que todos los bloques puedan realizar aportes y expresar su punto de vista. “Espero que esto sea viable y se pueda comenzar a priorizar las demandas de los vecinos para tener una Ciudad mejor”, concluyó.

Comentarios