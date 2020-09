River empató con San Pablo en su regreso a la Copa Libertadores

En un partido muy cambiante el equipo de Gallardo no ligó y, con dos goles en contra de Enzo Pérez y Angileri, terminó 2-2 en Brasil. Igual, dio una buena imagen tras seis meses sin acción.

River tuvo esta noche en Brasil un auspicioso reencuentro con la Copa Libertadores 2020, tras seis meses de inactividad. Si bien no pudo acompañarlo con una victoria que tuvo muy cerca, el 2-2 con San Pablo lo mostró a la altura de un equipo con rodaje sin decaer en ningún momento del encuentro, y el punto de visitante en el Morumbí definitivamente sirve para las cuentas del Grupo D.

El arranque del encuentro no resultó auspicioso para el conjunto de Marcelo Gallardo, que se vio abajo muy pronto en una jugada desafortunada. Hernanes avisó primero con un disparo desde lejos que sacó Franco Armani y poco después, a los nueve minutos y tras un veloz avance, Reinaldo mandó un centro de pique desde la izquierda, la pelota le pegó a Enzo Pérez, al palo y dejó sin chances al uno millonario.

