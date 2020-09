OPERATIVOS «TRANSICION» DEPARTAMENTO DROGAS.

Tres intervenciones entre la jornada de ayer y hoy, protagonizaron los operadores de la DIVISION OPERACIONES Y MICROTRAFICO.

Ayer, en horas de la tarde, personal a cargo del COMISARIO ZALAZAR WALTER, realizando tareas de PREVENCION abierta en las distintas cuadrículas que conforman el ejido municipal de FONTANA, GRAN RESISTENCIA, BARRANQUERAS, VILELAS, etc, detectan dos mujeres, como caso inusual, a gran velocidad en una MOTOCICLETA 160 c.c. marca ROUSSER, situación que alerta a los investigadores y deciden seguirlas y hacer detener su marcha. Ambas mujeres de 18 y 21 años, evidenciaron su desapacible conducta, por lo que con testigo hábil y usando personal femenino, se logra hallar en poder de una de ellas un envoltorio que contenía 23 gramos de COCAINA. Por lo que fue aprehendida por infracción a la ley de estupefacientes.

Hoy de siesta personal a cargo del COMISARIO ZANIER PABLO, realizó allanamiento sobre un domicilio de VILLA DON ANDRES, lugar que era investigado por la comercialización de sustancias NOCIVAS, y por ello, previa reunión de información, con orden judicial, incursionan y encuentran bochitas de MARIHUANA, otro trozo más grande, una planta, elementos de corte, envoltorios, la cantidad de 12 mil pesos. Acto seguido el principal investigado fue notificado de su aprehensión por infracción al art 5 de la ley 23737. Desvaratandose así un centro más de venta de DROGAS en una de las cuadrículas más conflictiva en lo que respecta a esta materia.

También hoy, en el mismo marco preventivo que viene desplegando el DEPARTAMENTO DROGAS, la DIVISION OPERACIONES, tras cumplimentar directivas precisas, circulaban por VILLA ENCARNACION, observando circular dos motocicletas de 110 c.c. con dos ocupantes en cada RODADO. Al acercarse el móvil a estos sujetos, aceleran su marcha y el acompañante de una de las motos, gira su anatomía y apunta con un objeto que podría ser un arma de fuego, por lo que el móvil de DROGAS debió hacer maniobras de coberturas para no ser alcanzados por un posible disparo, pero nunca dejaron de seguir a las motos, que se abren en distintas direcciones, uno de ellos arroja un envoltorio a la calle e ingresa por pasillos sinuosos. Mientras que la motocicleta, cuyo ocupante manipulaba un elemento dudoso, casi pierde el equilibrio y en ese movimiento brusco pierde el objeto con el cual apuntaba cayendo a la calle. Personal de la DIVISION OPERACIONES, por la gran velocidad de la camioneta, no pudo impedir pisar con sus ruedas al objeto. Luego de no lograr alcanzar a las motos y sus ocupantes, con testigo hábil comienzan a buscar los elementos arrojados, hallándose a metros más atrás, un trozo compacto de MARIHUANA, arrojando un peso de más de 250 gramos, así también logran encontrar un ARMA DE FUEGO CALIBRE 22 CORTO, con sus respectivos cartuchos, el arma presentaba rotura en su estructura por haber sido alcanzado por las ruedas del móvil no identificable.

Culmina una jornada con resultados positivos para el DEPARTAMENTO Y SUS DIVISIONES dependientes, sacando de circulación a dos posibles expendedores de sustancias peligrosas y además del secuestro de las mismas para evitar sean puestas a manos de personas adictas cuyas consecuencias son extremadamente desagradables para la sociedad que pide a gritos la intervención de las autoridades de aplicación.

