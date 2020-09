SALUD MENTAL: MITOS SOBRE EL SUICIDIO Y ACCIONES QUE PUEDEN AYUDAR A PREVENIRLO

El Ministerio de Salud Pública del Chaco solicita a la ciudadanía a prestar atención ante las mínimas señales y recuerda las líneas de comunicación y asistencia ante las primeras señales de alarma.

El Ministerio de Salud Pública del Chaco insta a la ciudadanía a tomar conciencia y responsabilidad ante cualquier síntoma o advertencia de suicidio que se manifieste. Desde la cartera sanitaria explicaron que se trata de una problemática de salud mental compleja pero hay formas de advertirlo, prevenirlo y tratarlo mediante canales de diálogo y asistencia profesional, detección precoz ante las primeras alarmas y la desmitificación de creencias erróneas.

El pasado 10 de septiembre se conmemoró el Día Mundial de la Prevención del Suicidio y desde el Ministerio de Salud Pública del Chaco se encuentran trabajando en la prevención y detección precoz de problemas de salud mental y alertas tempranas de posibles casos de suicidio.

“Anualmente cerca de un millón de personas se suicidan en el mundo y en la Argentina el suicidio es la segunda causa de muerte traumática entre personas de 13 y 24 años y también en adultos mayores de 65 años, solamente superado por los accidentes de tránsito, venimos trabajando desde distintos canales con el compromiso de tomar medidas prácticas preventivas”, señaló la titular de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública del Chaco Marcela Ramírez.

El trabajo de prevención del suicidio en el territorio provincial se lleva delante de manera articulada entre la Subsecretaría de Salud Comunitaria, Entornos Saludables y No Violentos y la Dirección de Salud Mental. “Si bien se trata de una problemática compleja, sabemos que el 80% de los casos de suicidios son evitables y pueden ser prevenidos si se detectan los primeros signos. Para ello es necesario trabajar en psicoeducación y la necesidad del diálogo y la atención de las personas que tienen pensamientos suicidas”, señaló Ramírez.

La cartera sanitaria desarrolla distintas acciones para la detección precoz de problemas de salud mental y prevenir suicidios. “La idea es promover ambientes donde la persona pueda estar tranquila, pueda hablar de sus problemáticas y dar tiempo para la intervención de profesionales de la salud. Si hay signos de posible suicidio buscamos fomentar el diálogo y animar a la consulta profesional sin estigmas ni tabú, porque muchas personas no saben con quién hablar de ese tema y debemos acompañarlas y hacer que no se sientan solas”, detalló la titular de la Dirección de Salud Mental.

Otra de las estrategias desplegadas desde el área de Salud Mental provincial en medios de comunicación y redes oficiales es la desmitificación de las creencias infundadas sobre el suicidio. “Es falsa la creencia que dice que una persona que habla de suicidio no lo va a cometer, porque puede estar atravesando por sentimientos de ansiedad, depresión, desesperanza, infelicidad o abatimiento y justamente lo que está pidiendo es ayuda o diálogo. Muchas personas no saben con quién hablarlo ni cómo hacerlo y por eso hay que estar atentos ante cualquier señal”, detalló Ramírez.

“Otra creencia falsa es que detrás de todo suicidio hay algún trastorno mental, y no es así; no todos los suicidas tienen patologías mentales y se trata de una problemática muy compleja que debe contar con una cuidada atención de parte la población y también de los medios de comunicación”, señaló la profesional. “Otra idea errónea es que cuando nos enteramos de algunos pensamientos suicidas, no debemos hablarlo: la mayoría de las personas que contemplan la posibilidad del suicidio no saben con quién hablarlo, y por eso es necesario propiciar espacios de confianza para el diálogo junto a profesionales y que estén libres de cualquier estigma social o tabú. No debemos subestimar ningún signo posible de suicidio”, explicó la titular de Salud Mental.

El Ministerio de Salud Pública recuerda que se encuentran activas las líneas telefónicas oficiales para que la población pueda realizar consultas sobre salud mental y atienden de lunes a viernes de 8 a 16: en Resistencia (362-5270134), en Barranqueras (362-5270135), en General San Martín (362-4875506), en Juan José Castelli (362-4875506) y en Villa Ángela (362-4275819). Asimismo, ante la aparición de cualquier signo de alerta por posible suicidio, pueden consultar o acercarse hasta el hospital Julio C. Perrando de la ciudad de Resistencia, cuyos consultorios atienden las 24 horas de lunes a domingo y feriados, o consultar con el efector sanitario más cercano al domicilio.