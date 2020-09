Desde el Foro de Concejales de la UCR, han manifestado su total repudio hacia los hechos vandálicos que han sucedido en las últimas horas en la localidad de Pampa del Infierno.

El ataque esta vez, fue dirigido hacia el Presidente del Concejo Mauro Montenegro, quien vio perjudicada, no sólo su integridad física sino también su vivienda.

Expresaron: “Nos solidarizamos profundamente con nuestro par, esperamos que pronto aparezcan los responsables de tan terrible acto, que demuestra no sólo la intolerancia hacia el cumplimiento del deber público sino también buscan sembrar miedos. Debemos bregar por la finalidad de esta escalada de violencia, que no nos conduce a nada y sólo deja cicatrices difíciles de sanar”.

La Presidente del Foro, María Teresa Celada destacó: “el vandalismo, claramente no es el camino, en una sociedad democrática donde se busca fomentar el consenso y la libre expresión, situaciones de esta naturaleza nos hacen retroceder. La intimidación, no puede continuar siendo una herramienta política, estas prácticas arcaicas deben ser condenadas y no repetirse nunca más”.

