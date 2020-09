Sáenz Peña: El Municipio presenta el “Certamen Jóvenes Destacados”.

El Municipio a través de la Dirección de la Juventud en conjunto con el Concejo Deliberante Municipal presenta el concurso “Certamen Jóvenes Destacados”. Dirigido a todos los jóvenes saenzpeñenses que vivan tanto en la planta urbana o zona rural de la ciudad, que tengan entre 13 y 30 años cumplidos hasta el 16 de septiembre del año en curso, y se hayan destacado por sus condiciones morales, dedicatoria al estudio, valentía, solidaridad, intervención en hechos trascendentes en beneficio de la comunidad, emprededorismo, cultura y arte, actuación deportiva, entre otros.En conferencia de prensa que tuvo lugar en el Centro Cultural Municipal, el presidente del Concejo Deliberante, Pedro Egea y la directora de la Juventud, Verónica Wilkovski, comentaron que se trata de una actividad promovida desde el Ejecutivo Municipal, un concurso en tiempos de pandemia dirigido a la juventud.“Quisiera destacar que nuestros jóvenes y adolescentes, no han podido socializar en todo el año con sus compañeros, sino a través de las redes, más que nunca tenemos que acompañarlos en ésta difícil situación y reconocerlos. Requieren el acompañamiento de los adultos, es por ello que el concurso tiene por objetivo de estimular los objetivos y los valores”, comentó Pedro Egea.La inscripción es hasta el 25 de septiembre inclusive, y se podrá hacer en la Dirección de la Juventud o en https: //forms.gle/qZqk87812EcNPQCp6.Los 10 seleccionados serán reconocidos por el honorable Concejo Deliberante. Mediante correo electrónico se deberá postular el joven a ser reconocido, en una extensión no menor a una hoja A4 al correo direcció ndelajuventudsp@gmail. com o bien entregarlo en las oficinas de dicha dependencia, calle 11 esquina 14 del centro, de lunes a viernes de 8 a 12 y de 15 a 19 horas.El jurado evaluador estará integrado por cinco miembros, presidido por el licenciado Pedro Egea, acompañado por un miembro de cada bloque de Concejales, un representante de la Dirección de la Juventud y un representante de Unicef de la ciudad. Sus determinaciones serán tomadas por simple mayoría de votos de los integrantes presentes y el día 30 de septiembre se dará formal conocimiento de los seleccionados.