CHACO ANUNCIÓ QUE ASISTIRÁ A PACIENTES CRÍTICOS DE COVID-19 DE LA PROVINCIA DE SALTA CON CINCO CAMAS DE TERAPIA INTENSIVA

La ministra de Salud Pública, Paola Benítez dijo que la decisión fue tomada en conjunto con las autoridades del Hospital “Dr. Julio C. Perrando” y que “el compromiso y la búsqueda de equidad en materia de salud para todos, nos lleva a este acto de solidaridad con provincias hermanas”.



La ministra de Salud Pública Paola Benítez, junto a la directora del Hospital “Dr. Julio C. Perrando”, Nancy Trejo y el médico terapista de la unidad COVID-19 de dicho hospital, Nelson Sánchez, comunicaron que la provincia de Chaco recibirá a pacientes COVID-19 en estado crítico de la provincia de Salta, en caso de que el sistema sanitario de esa provincia lo requiera, ya que desde el mes de julio presentan una curva ascendente en el número de contagios.

“Nuestra provincia hoy tiene la posibilidad de ayudar solidariamente, para lo cual estaremos abriendo las puertas al recibir y prestar cinco camas de terapia intensiva para los hermanos salteños en caso de que las necesiten”, dijo la ministra en la sección “Alerta COVID” que se emite todos las tardes en la señal de Chaco Televisión.

La decisión fue tomada en conjunto entre el Ministerio de Salud de la Nación, el Ministerio de Salud de la provincia de Salta y autoridades del Hospital Perrando. La ministra agradeció públicamente a las y los profesionales de salud del hospital. “Para mi es un honor tener un equipo formado con estos valores, ellos hoy tienen cierta experiencia y quieren recibir a los hermanos de otras provincias”, comentó Benitez.

Por su parte, la directora Nancy Trejo comentó cómo se fue preparando el hospital cabecera en la provincia para afrontar la pandemia. Una de las inversiones más significativas fue la construcción del hospital modular en el predio del Hospital Perrando, este espacio cuenta con 76 camas, de las cuales 24 están destinadas a terapia intensiva y el resto para la internación clínica. “Hoy tenemos 20 pacientes internados en este lugar y sólo 7 con asistencia respiratoria mecánica”, comentó Trejo.

En alusión a la asistencia médica que brindaran a pacientes salteños, Trejo dijo que “esto lo podemos hacer gracias al gran trabajo en equipo del Hospital Perrando, desde mucamos, enfermeros, médicos, bioquímicos, psicólogos, radiólogos, quienes con valentía y responsabilidad trabajaron desde el momento cero, hasta el día de hoy. Con esta acción estamos hablando de una salud equitativa que llega de manera igualitaria”, afirmó.

A su turno, Nelson Sanchez, agradeció el gran apoyo que recibieron los médicos terapistas por parte de las diferentes especialidades en el trabajo diario del sector COVID y no COVID, y calificó como “fundamental el trabajo que vienen realizando desde hace seis meses”. Al realizar un balance de la gestión desde el inicio de la pandemia, Sánchez dijo que “se hizo una inversión muy significativa en insumos e infraestructura, esto nos permitió diagramar equipos, dividir salas, sectores y disponer de nuevos recursos que hasta el momento eran inexistentes. Nos queda la tranquilidad, de haber brindado y brindar una medicina de excelencia en la provincia”, aseguró.

Al finalizar la entrevista, la ministra Benítez reiteró la importancia de continuar cuidándonos en esta etapa de desescalada.

“Tenemos todavía que convivir con un virus para el que no tenemos un tratamiento específico ni fármacos, debemos potenciar las medidas de bioseguridad que ya conocemos como el lavado de manos, el uso de tapabocas, el distanciamiento social. Pero por sobre todo, aplicar las normativas que hemos puesto por protocolo en la provincia”, recalcó. Por último la ministra apeló a la solidaridad, responsabilidad de cada uno y corresponsabilidad con el otro, como los grupos de riesgo y mayores de 60 años. “Nos quedan largos meses y necesitamos continuar administrando los contagios”, finalizó.

