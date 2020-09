El Gobierno decretó el cupo laboral trans en el sector público nacional

Se deberá cumplir con una cuota mínima de cargos asignados a travestis, transexuales y transgénero. El objetivo de la reglamentación es «garantizar la igualdad real de oportunidades».

El Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, oficializó este viernes el cupo laboral trans para los cargos del sector público nacional por el que se reserva un «piso no inferior al 1%» de la totalidad de cargos y contratos en cualquiera de las modalidades de contratación vigentes a personas travestis, transexuales y transgénero que «reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo».

El Decreto 721/2020, la cartera conducida por Elizabeth Gómez Alcorta, en conjunto con la Secretaría de Trabajo y la Jefatura de Gabinete, no consigna la necesidad de rectificación registral del sexo y el cambio de nombre de pila e imagen, en consonancia con la Ley N° 26.743, y en ningún caso, insta al cese de las relaciones laborales existentes al momento de su dictado.

«Toda persona travesti, transexual o transgénero tiene derecho al trabajo digno y productivo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo, sin discriminación por motivos de identidad de género o su expresión, por lo que no podrán establecerse requisitos de empleabilidad que obstruyan el ejercicio de estos derechos», señala el texto publicado en el Boletín Oficial.

En relación a los requerimientos educativos, el decreto puntualiza que «a fin de garantizar la igualdad real de oportunidades», el requisito de terminalidad educativa no puede resultar un obstáculo para el ingreso y permanencia, por lo que si las o los aspirantes no completaron su educación, se permitirá su ingreso con la condición de cursar el o los niveles educativos faltantes y finalizarlos.

En la misma línea, se capacitarán a las autoridades y el personal del Poder Ejecutivo Nacional, para asegurar que «la completa inclusión se realice en condiciones de respeto a la identidad y expresión de género de las personas».

En el artículo 6°, se dispone la creación del Registro de Personas Travestis, Transexuales y/o Transgénero aspirantes a ingresar a trabajar en el Sector Público Nacional donde habrá constancia de:

Los perfiles laborales de las personas inscriptas;

Los puestos de trabajo vacantes

Las ofertas de contratación de personal disponibles;

Cantidades de cargos cubiertos con personas travestis, transexuales y transgénero.

Sin embargo, la inscripción en esta nómina «no se considerará requisito, en ningún caso, para el ingreso a un empleo» en el Sector Público.

«El Cupo Laboral Trans responde a demandas de uno de los sectores más postergados»

La ministra Elizabeth Gómez Alcorta, celebró la publicación del DNU 721 de cupo laboral trans, enfatizó en que «es un paso importante para la igualdad de oportunidades», y subrayó: «responde a las demandas de uno de los sectores más postergados de nuestra sociedad».

La funcionaria remarcó que la población trans y transgénero «fueron sometidas a una expulsión histórica en los ámbitos educativos», que se sumó a una «dificultad en la obtención de trabajos formales y estables».

«Esta normativa además de garantizar un piso mínimo de empleos para la población travesti trans, atiende particularmente esta cadena de exclusiones”, destacó Gómez Alcorta.

Fuente: Diario21.

Comentarios