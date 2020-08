Trabajan en un protocolo para despedir a pacientes críticos con COVID-19

La ministra de Salud Pública, Paola Benítez, luego de la aprobación por parte de la legislatura porteña del protocolo para dar el último adiós a pacientes críticos con coronavirus, remarcó que en Chaco se viene trabajando sobre un protocolo propio, con profesionales y especialistas del Hospital Perrando.

“El documento, que ya se encuentra finalizado, fue elaborado por especialistas en Infectología, Docencia e Investigación, Cuidados Paliativos y por los coordinadores de la Unidad Covid-19 de este hospital de referencia”, expresó la titular de la cartera sanitaria, quien además señaló que por el mismo motivo tuvieron un encuentro con la vicegobernadora Analía Rach Quiroga y con referentes nacionales y los equipos locales.

“Nos ha tocado como provincia ser una de las primeras en comenzar a transitar la pandemia por COVID, y esto ha puesto de manifiesto el gran compromiso y esfuerzo del sistema sanitario y de todo el personal que lo integra a la hora de dar asistencia a las personas que padecieron la enfermedad. Lamentablemente hemos sufrido pérdidas de vidas y hoy hay familias chaqueñas que atravesaron el duro momento de despedir a un ser querido, teniendo que adaptarse a nuevas formas a las que este virus obliga debido a su alto poder de contagio. Y es allí, donde nace la necesidad de un protocolo que contemple un acompañamiento familiar distinto pero de calidad que permita mostrar humanidad ante todo”, señaló la ministra.

“Debo agradecer a los profesionales del hospital Perrando, quienes además de haber llevado asistencia médica a todos los pacientes con covid que requirieron internación en este gran efector de salud, nunca dejar de mostrar un trato digno, humano ante tanto dolor causado por la perdida de una vida.

Ellos fueron quienes diseñaron un Protocolo de acompañamiento familiar a los pacientes en situación de últimos días en el contexto de pandemia por Covid-19, para que estos tengan la posibilidad de hacer el cierre de sus vidas acompañados, y no en soledad. Hemos aprobado por resolución ministerial dicho protocolo, pero creo oportuno sea respaldado por una Ley”, remarcó.

En ese sentido, la ministra recordó que si bien las visitas a familiares de pacientes internados en todos los servicios aún se encuentran restringidas por el Decreto N 432 del Poder Ejecutivo, y está explícitamente fijada en el ámbito provincial mediante la Resolución N° 554, es un tema sobre el que se viene investigando y trabajando en pos de brindar una despedida humanizada a los pacientes y sus familias, pero teniendo como premisa principal la prevención y la salud pública de toda la población chaqueña.

Los puntos principales del protocolo del Hospital Perrando, señalan:

Podrá visitar al paciente solo un familiar o referente afectivo por vez, el tiempo de permanencia en la habitación será variable, según la condición clínica del paciente internado y la necesidad de realizarle intervenciones, las reacciones del acompañante, y otras variables que pudieran surgir. Tendrá un máximo de duración de 2 horas.

El horario de visitas será de lunes a domingo de 9 a 11 horas y de 15 a 17 horas.

Se podrán realizar hasta dos visitas semanales, pudiendo ser diferentes personas, y en distintos momentos. Con la posibilidad de que esto se flexibilice, una vez puesto en marcha el protocolo.

El visitante deberá ser mayor de edad y menor de 60 años y no deberá tener factores de riesgo como hipertensión arterial, obesidad, neumopatías, cardiopatías, diabetes, inmunosupresión, etc.

Fuente: Diario Chaco.-

