EL GOBERNADOR LANZÓ EL PLAN PROVINCIAL CONTRA LA SEQUÍA E INCENDIOS FORESTALES DESDE EL PARQUE NACIONAL CHACO

Con la participación las y los intendentes de los municipios más afectados, el mandatario presentó el plan de contingencia que contempla una asistencia de $100 millones de los cuales $85 millones serán destinados a sequías y $15 millones a incendios. El gobernador Jorge Capitanich lanzó, este domingo junto a la vicegobernadora Analía Rach Quiroga, el plan provincial contra la sequía e incendios forestales desde el Parque Nacional Chaco en Capitán Solari. Se trata de una asistencia por 100 millones de pesos a los municipios que están afectados por incendios y sequías. “En el transcurso de la semana suscribiremos los convenios correspondientes y a partir de ahí instrumentaremos una primera transferencia del 40 por ciento del total comprometido por cada municipio sobre la base de un criterio de distribución de los niveles de afectación y mapa de sequías”, adelantó. Del monto total destinado para el Plan de Contingencia, el 80 por ciento se utilizará para mitigar la sequía que afecta al sector productivo y al consumo humano y el otro 20 por ciento para el fortalecimiento del sistema de mitigación de incendios a través de Bomberos Voluntarios y Bomberos de la Policía, con los que se acordó un plan integral de manejo de fuego. “En la provincia hay un deterioro de casi 32 mil hectáreas a causa de incendios y sequías que se han sucedido entre julio y agosto por lo cual es indispensable trabajar sobre este tema”, remarcó. El objetivo es fortalecer los servicios municipales para el abastecimiento de agua de consumo humano y animal; sistemas de traslado distribución – logística para el abastecimiento (combustible, alquiler de servicios); nuevo equipamiento y refuncionalización de tanques para reservorio y tanques sisterna. También contempla obras menores como represas, perforaciones y aljibes. “Se estima que se puede regularizar el régimen de lluvias en octubre por lo que hay zonas críticas que requieren un sistema de atención especial”, indicó. Además reforzar el sistema integral de manejo de fuego, para lo cual se destinarán 15 millones de la suma total para dotación de equipamiento completo a todos los destacamentos (en total 170 trajes antifuegos con mochilas forestales) y el fortalecimiento de logística para el traslado de combustible. Actualmente la provincia cuenta con un sistema de control que cuenta con siete divisiones de Bomberos de la policía equipadas con camión hidrante, vehículos de ataque rápido y accesorios, 17 cuarteles de Defensa Civil, Cuarteles de Bomberos Voluntarios y con la Secretaría Desarrollo territorial y ambiente que cuenta con un sistema de alerta, monitoreo y coordinación de acción territorial. “Nos comprometimos a complementarlo con la provisión de agua para el consumo humano y de animales, obras de infraestructura, pozos y sistema de acarreo con el objeto de facilitar la transición”, indicó. Por otro lado, Capitanich advirtió que muchos de los incendios son por irresponsabilidad de las personas, por lo que se aplicarán las multas correspondientes para quienes inicien incendios. “Hay que extremar los cuidados cuando después de sequías se producen sequías con heladas y sequías intensas ya que la propagación es muy alta, vamos a establecer mecanismos de intervención para evitar la propagación de incendios forestales”, concluyó. Participaron también la secretaria de Ordenamiento Territorial y Ambiente Marta Soneira, el secretario de Municipios Rodrigo Ocampo, el presidente del APA Miguel Pegoraro, el presidente de la Cámara de Diputados Hugo Sager, el diputado Leandro Zdero; el coordinador del BOA Marcelo Churin y las y los intendentes de Capitán Solari Guillermo Areco, de Castelli Pio Sander, de Miraflores Jorge Frank, de El Espinillo Cuellar Zenon, de Fuerte Esperanza Walter Correa, de Villa Río Bermejito Julio Paredes, de Pampa del Infierno Glenda Seifert, de Machagai Juan García, de Presidencia de la Plaza Diego Bernachea, de General San Martín Mauro Leiva, de La Eduvigis Karina Mitoire y de Colonias Unidas Alicia Leiva. Compromiso con el ambiente Soneira señaló que los incendios afectan directamente al ambiente ya que en su mayoría se producen en zonas periurbanas y rurales sobre pastizales y recursos forestales de especies nativas. “Con estos recursos vamos a poder mejorar los sistemas de logísticas y atención rápida ante cualquier emergencia”, aseguró. La Secretaria de Ambiente destacó que la reunión se realizó en el Parque Nacional Chaco lo que marca un hito demostrando la importancia que tiene la naturaleza, el ambiente y la biodiversidad en la agenda del gobierno provincial. En ese sentido pidió conciencia a las y los ciudadanos ya que la situación actual, en cuanto a la sequía, es crítica en toda la provincia –sobre todo en los márgenes del río Bermejo. “Se extenderá un tiempo más, los pronósticos son que recién en octubre ingrese el fenómeno de La Niña normalizada, que permitirá que se comience a moralizar la cantidad de lluvia”, anticipó. Trabajo conjunto con los Municipios Ocampo destacó la importancia del diálogo permanente con todos los intendentes y las intendentas y resaltó que la situación actual se ve afectada por tres factores: el déficit hídrico, los incendios y el cambio climático que está sucediendo. “Es importante que los intendentes actúen en consecuencia y desde la Provincia y la Nación se puedan brindar herramientas para que tengan capacidad de respuesta en un contexto complicado por la pandemia”, sostuvo. Pegoraro resaltó que la Administración Provincia del Agua tiene camiones en toda la provincia transportando agua; servicio que no se cortó durante la pandemia ya que es fundamental para garantizar la higiene y salud de la población. “Desde APA venimos transportando agua a diferentes lugares desde el verano y pasamos de tener convenio con siete municipios a tener con 38, donde aportamos dinero para que puedan tener gasoil y transportar agua a todo los parajes”, resaltó. Por su parte, el intendente de Capitán Solari, Guillermo Areco contó que hace unos 180 días que no llueve y sumando a las heladas genera una situación extrema para los pequeños productores y agricultores. “Ya no hay reservorio de agua ni pasto, por lo que la presencia del Estado es muy importante para poder sobrellevar esta situación y brindar el apoyo que tanto necesitamos tanto nosotros como otros municipios”, sostuvo.