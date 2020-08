DESARROLLO TERRITORIAL ASEGURÓ QUE EL ESTADO NO AVALARÁ LA USURPACIÓN DE TERRENOS Y QUE TRABAJA PARA GENERAR ACCESO A LA TIERRA

«Tenemos la orden clara de unirnos jurisdiccionalmente tanto con el Ministerio de Seguridad y Justicia como así también con la secretaría de Derechos Humanos y trabajar de la mano con el Ministerio Publico Fiscal para dar solución a esta temática sin dejar de atender la necesidad que se esconde detrás de esto», indicó la secretaria Marta Soneira. En referencia a distintos casos de usurpación de terrenos que se produjeron en las últimas semanas, autoridades de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente, aclararon que se trabaja articuladamente con otros sectores del gobierno provincial para ofrecer una respuesta integral a la situación. “Tenemos la orden clara de unirnos jurisdiccionalmente tanto con el Ministerio de Seguridad y Justicia como así también con la secretaría de Derechos Humanos y trabajar de la mano con el Ministerio Publico Fiscal para dar solución a esta temática sin dejar de atender la necesidad que se esconde detrás de esto”, indicó Soneira. “Desde todo punto de vista desalentamos este tipo de situaciones, porque van en desmedro de las personas que intentan conseguir un terreno para edificar su vivienda, y queremos que sepan que la toma de terrenos no es el camino”, aseguró. Por su parte, Leandro García Arias, subsecretario de Gestión de Tierras, señaló que detrás de las ocupación ilegal de tierras “hay un gran negocio aprovechado por algunos pocos que buscan enriquecerse con la venta de terrenos. Esto es algo que nosotros venimos denunciando penalmente donde corresponde, que es en la Fiscalía habilitada de la provincia del Chaco”. “Hay profesionales que muchas veces son facilitadores de este tipo de estafas que se suceden con personas que con muy buena fe creen que están comprando el terreno con el cual siempre soñaron, ponen todos sus ahorros a su disposición, y obtienen una simple cesión de derechos que no significa nada, la gente compra contenta como que es su gran terreno, pero nadie puede ceder derechos de algo que no tiene”, explicó el letrado. García Arias, manifestó que desde la Secretaría pide a la ciudadanía que consulten, “que antes de comprar un terreno pregunten a quién pertenece, si le van a entregar un título de propiedad o le van a entregar una simple cesión de derechos; si esa cesión de derechos es una donación, o es una compra venta, porque cada una de esas figuras se inscriben en un régimen especial”. “Le pedimos al ciudadano que tome mucha precaución, que observe y que si le están ofreciendo algo que no le cierra que consulte mediante las redes sociales, nosotros tenemos habilitadas las páginas de Internet de la Secretaría, se pueden acercar a la Subsecretaría de Gestión de Tierras también, llamamos a la gente a prestar atención porque estas acciones van en desmedro del patrimonio de todos los chaqueños, porque no solo se vende tierra que es del Estado, sino que luego el estado tiene que salir a solucionar ese problema”. BANCO DE TIERRAS El Estado provincial, a través de Desarrollo Territorial y Ambiente, viene llevando adelante un proceso de ordenamiento urbano, que incluye la planificación para la urbanización y el mejoramiento del hábitat de los barrios en los que aún es necesario desarrollar obras de infraestructura para brindarle mejor calidad de vida a los vecinos. Además, creó un Banco de Tierras, con un procedimiento establecido para que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades para acceder a un lote con servicios, en donde poder construir su casa. Link: http://comunicacion.chaco.gov. ar/secretaria-de-desarrollo- territorial/static/n/61215