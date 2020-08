UNCAus recibirá financiación para un proyecto presentado en el marco del Programa de Apoyo al Sistema Productivo Nacional, que colaborará en la mitigación de la pandemia por COVID-19

El rector de Universidad Nacional del Chaco Austral, abogado Germán Oestmann,

acompañado por el vicerrector, abogado Manuel García Solá, participaron en la tarde del día 12

de agosto de 2020, a través de teleconferencia junto al ministro de Desarrollo Productivo de la

Nación, Matías Kulfas, el gobernador de la provincia de Chaco, Jorge Capitanich, e intendentes

de diversas localidades, de la presentación en el Chaco del Programa de Apoyo al Sistema

Productivo Nacional. El mismo proveerá de financiamiento a cinco proyectos productivos de

origen chaqueño, que colaborarán en la mitigación de la pandemia por COVID-19, donde uno

de los proyectos aprobados en la línea de aportes no reembolsables, pertenece a la Universidad

Nacional del Chaco Austral.

La Universidad recibió aprobación del proyecto titulado “Producción de alcohol en gel

con la inclusión de vitamina C y Urea”, el cual propone el desarrollo innovador de alcohol en

gel, con la inclusión de vitamina C y Urea, proporcionando propiedades dermatológicas.

En este sentido, el rector de la UNCAus, Germán Oestmann, agradeció este apoyo

financiero para proyectos que buscan mitigar el COVID-19, y explicó que el proyecto de la

Universidad busca industrializar y optimizar la producción de alcohol en gel dermatológico, que

cuenta con vitamina C y urea para la mayor humectación y mayores beneficios para la piel. Se

ejecutará en seis meses y tendrá seis personas abocadas a ese servicio productivo. La UNCAus

cuenta también con laboratorios abocados a la producción de alcohol sanitizante, elaborado al

70% y alcohol en gel distribuidos en distintos puntos de la provincia en base a las necesidades.

El Ministro de Desarrollo Productivo de Nación, Matías Kulfas, celebró la

formalización de la entrega de financiamientos y agradeció que en un momento del país

complicado, se han puesto en marcha nuevos proyectos de inversión, en parte vinculadas a la

misma crisis por COVID-19. Al respecto aseguró que “es un esfuerzo importante y estamos

contentos y orgullosos de que se haya podido realizar y que tenga este perfil federal y que haya

llegado a todas las provincias”.

El gobernador, Jorge Capitanich, destacó que la provincia está abocada al desarrollo de

emprendimientos que tienen que ver con la producción de barbijos, camisolines, soluciones

fisiológicas, residuos patológicos, reactivos, gas oxígeno, entre otros; con el objetivo de evitar

importar productos que pueden producirse en el Chaco y generar trabajo interno.

Acerca del Proyecto “Producción de alcohol en gel con la inclusión de

vitamina C y Urea”

La elaboración del proyecto estuvo a cargo del farmacéutico Néstor Dudik, la directora

Técnica, farmacéutica Noelia Bertoldi, diversos expertos, investigadores y estudiantes

avanzados de la carrera de Farmacia de Universidad Nacional del Chaco Austral.

El proyecto consiste en innovar en el desarrollo de la formulación del gel incorporando

a la misma, en primer lugar, la Vitamina C, siendo excelente para mejorar la calidad de la piel,

debido a sus propiedades antioxidantes, produciendo la activación de la síntesis de colágeno;

actuando como reparador epidérmico; mejorando la textura de la piel y, en pieles sensibles,

minimizar la irritación; y el segundo componente, la Urea, que presenta una acción

queratoplástica, útil en la cicatrización de heridas y úlceras, ya que su acción favorece la

hidratación de cualquier tipo de piel, por muy dañada que se encuentre (entre otras propiedades

cosméticas).

El proyecto destaca que fue elaborado mediante un diagnóstico previo, donde se tuvo en

cuenta que: “en la actualidad, todas las recomendaciones tendientes a prevenir la transmisión de

las infecciones respiratorias y en especial la producida por coronavirus como el COVID-19,

tienden a una adecuada higiene de las manos, mediante el lavado con agua y jabón, y la

utilización de alcohol en gel o alcohol diluido al 70%, sin embargo, su uso constante e

intensivo, en las muchas variantes de alcohol en gel que se encuentran disponibles en el

mercado, dejan secuelas en la piel y eso es debido a las características propias de los elementos

que lo componen. Frente a la presente pandemia, existe escasez de alcohol, en modalidades de

gel y sanitizante en nuestra región, y lo poco que puede conseguirse, es a un costo excesivo”,

destaca el proyecto.

Con la aprobación del mismo, los miembros del equipo de trabajo podrán lograr la

adquisición de bienes de alta tecnología, para adecuar y desarrollar la fórmula a una escala

semi-industrial e incluso industrial, permitiendo, una vez consolidado y aprobado el producto,

abastecer al mercado regional.

