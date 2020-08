Niremperger: «No quiero que me pongan ningún rótulo»

La jueza federal se refiere a la revisión pedida por el representante del Poder Ejecutivo Nacional ante el Consejo de la Magistratura por traslados y designaciones de varios magistrados. «Fui designada durante el gobierno kirchnerista y durante el gobierno de Macri obtuve el traslado», subrayó. También opinó sobre el proyecto de reforma judicial.

«De ninguna manera fui designada en forma irregular. Tengo un concurso y en aquel momento cumplí con todos los requisitos». Con énfasis en esos conceptos, la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger se refirió a la revisión solicitada al Consejo de la Magistratura de la Nación de algunos traslados y designaciones de magistrados federales durante el gobierno de Mauricio Macri.

«A mí nadie me regaló nada, más allá que por el sistema esto funciona de determinadas maneras y depende de ciertas voluntades. Si mi traslado fue durante el gobierno de Macri es lógico que me tenga que designar y eso no lo hace irregular. Y si mi concurso fue durante el gobierno kirchnerista, es lógico que la entonces presidenta me tuviera que designar», resaltó la magistrada en declaraciones a Radio Provincia.

Niremperger recordó que, ante el Consejo de la Magistratura, el representante del Poder Ejecutivo Nacional, Gerónimo Ustarroz pidió revisar nombramientos y traslados durante el gobierno de Mauricio Macri y aún durante el gobierno anterior de Cristina Fernández. Junto al de la jueza chaqueña, se requirió estudiar el traslado del juez del Tribunal Oral Federal de Resistencia, Juan Manuel Iglesias. El fundamento del pedido es que traslados y nombramientos se realizaron en colisión con dos artículos de la Constitución Nacional.

Niremperger recordó que es jueza por concurso rendido para el Juzgado Federal de Sáenz Peña, donde cumplió funciones por varios años hasta ser designada titular en el Juzgado Federal N° 2 de Resistencia. «Una vez que estuve aquí pedí mi traslado al Juzgado N° 1 que tiene, además, competencia electoral», repasó.

Fuente: Agencia Foco.

