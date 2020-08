SÁENZ PEÑA: EL MOVIMIENTO SOCIAL BARRIOS DE PIE REALIZA UN ENORME ESFUERZO PARA DAR DE COMER A MAS DE 50 CHICOS

En la ciudad temal, el movimiento social liderado por Graciela Lezana y un pequeño grupo que la acompaña, trabajan a destajo toda la semana para llegar a las familias más necesitadas, con un plato de comida calentito, mate cosido o leche.

En un contexto complicado para todos, y sobre todo en lo económico, que alcanza a los integrantes mismo del movimiento, rescatan cada colaboración y aveces ponen de lo poco que ellos tienen, para que a los más chicos no les falte el alimento.

Durante los días lunes, martes, miércoles y viernes, los chicos que se acercan al improvisado refugio ubicado en el corazón del barrio Solidario, reciben su merienda en tiempo y forma.

En tanto que los días jueves, se realiza una olla popular para alimentar a más de 50 personas.

Graciela Lezana señaló que, ese día, un montón de familias se acercan con sus tapers a retirar su almuerzo siguiendo un estricto control de bioseguridad como lo requieren las autoridades. «Somos tres o cuatro personas nomas que cocinamos y repartimos la comida. Pero no sólo hacemos eso. Muchas veces vemos a chicos o personas que concurren sin barbijo y nosotros le acercamos siempre uno», señaló la dirigente social.

Lezana además detalló que cada jueves se entregan alrededor de unas 40 viandas pero siempre pareciera que falta por la gran cantidad de personas que lo necesitan y consideraron necesario mantener siempre este trabajar ya que hay familias que realmente dependen sólo de la olla popular y es por eso la importancia de las donaciones de la gente. «No es fácil tener todos los días la mercadería tanto para la merienda como para el almuerzo», indicó Lezana, al tiempo que invitó a la gente a sumarse a colaborar acercando todo tipo de alimentos a la MZ 32 PC15 del barrio solidario, o comunicarse personalmente con la dirigente al 3644175794

Debido a la gran demanda, Graciela también indicó que están analizando la posibilidad de hacer otra olla popular los días martes. «Porque hay chicos que realmente necesitan el alimento todos los días», aseguró.

«Estamos golpeando puertas de algunos funcinarios o entidades pero muchos no poseen en este momento el presupuesto para darnos una mano», concluyó Graciela Lezana dirigente del movimiwnto social Barrios de Pie.

