Por lo sucedido este fin de semana, en 15 días podría haber un brote de coronavirus dijo el jefe de la Policía

Ante la falta de cumplimiento a las medidas de aislamiento, desde la Policía del Chaco informaron que debieron intensificar controles y que se proyectan nuevas estrategias junto a la Justicia para penalizar infractores.

Luego de un fin de semana de intensa actividad social en el Gran Resistencia a pesar de la vigencia del aislamiento, el actual jefe de la Policía del Chaco Ariel Acuña aseguró que “la sociedad no está colaborando”, y explicó que tuvieron que intensificar los controles ante la falta de acatamiento a lo decretado.

En diálogo con Radio Provincia, Acuña dio detalles de lo vivido en este último fin de semana en la capital chaqueña, donde todavía no se logra cortar la transmisión comunitaria del coronavirus.

“Hemos tenido todo tipo de eventos, desde reuniones sociales, festejos, campeonatos de futbol. Un sinfín de actividades”, relató en diálogo con Radio Provincia respecto a las primeras 48 horas del Plan Desescalada en la localidad, donde todavía no se logra cortar la transmisión comunitaria. “La sociedad no está colaborando, no entendieron el mensaje de la responsabilidad social”, aseguró.

“No estamos con todas las libertades como antes de la pandemia”, indicó, y subrayó que el principal problema son los contagios futuros. “Ahora ya estamos previendo que, dentro de 15 días, por lo que pasó solamente este fin de semana, tengamos un brote importantísimo de la enfermedad”, adelantó.

En detalle a lo vivido, Acuña relató que en el marco de los controles “hemos vistos en parques, en plazas, a cinco o diez personas tomando mate con un sólo equipo de mate”, y aseguró que, lejos de las estigmatizaciones, “no sólo se trató de gente joven, en la calle había de todo, de un nivel social alto, gente de nivel social medio y gente muy humilde. Desgraciadamente todos violando las restricciones que están vigente”.

Como una consecuencia inmediata, el jefe adelantó que en la mañana de este lunes se completó una reunión en el Ministerio de Seguridad, en donde se delinearon nuevas formas de trabajo para el abordaje de estas circunstancias y de las manifestaciones sociales, a quienes, en un trabajo conjunto con la Justicia, “vamos a notificarles de lo que son los decretos que prohíben estas actividades”, mencionó.

En la misma línea, indicó que “vamos a seguir involucrando otras instituciones para que colaboren con la tarea de la Policía”, y remarcó que se analizan los operativos de cara a la vuelta del transporte público.

Respecto a lo que viene, anticipó que se trabaja en una campaña de concientización pública, aunque pidió “por favor que tomen conciencia” a toda la ciudadanía. “La persona que se contagia, contagia a otros, a sus padres, hermanos, vecinos”, explicó, y remarcó que esta situación “sólo va a colapsar los servicios sanitarios”.

Fuente: Agencia Foco.

