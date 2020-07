Gustavo Martínez, tras un domingo de alta circulación: “Vamos a plantear volver atrás”

El intendente de Resistencia se refirió a la alta concurrencia de ciudadanos a diferentes parques de la ciudad durante el domingo en lo que fue el primer fin de semana de “desescalada”. “Es un fracaso como sociedad”, dijo, planteó que no hubo solidaridad y se quejó por un bajo uso de elementos de bioseguridad.

El sábado 25 dio inicio a la fase 1 del plan de desescalada presentado por el gobierno provincial pero trabajado sobre todo junto a los intendentes del área metropolitana (Resistencia, Fontana, Barranqueras y Válelas), el aglomerado más golpeado por la pandemia.

Ante buenos índices sanitarios, como el crecimiento de la tasa de duplicación de casos y de la tasa de mortalidad, se pudo pensar en algunas flexibilizaciones, sobre todo en lo que respecta al comercio, pero también se habilitó la actividad física y paseos recreativos. Desde el inicio las autoridades informaron que el avance de fases estaría atado a la responsabilidad social.

Pero el domingo en Resistencia fue una jornada en la que muchos vecinos salieron de sus hogares y se juntaron en los diferentes parques y plazas de la ciudad, algo que por el momento no está permitido, ya que no puede haber aglomeración de personas.

Sobre eso se refirió el intendente Gustavo Martínez, quien aseguró en diálogo con La Radio que “en la semana vamos a solicitar al gobernador una reunión para evaluar la posibilidad de volver hacia atrás, porque es algo realmente preocupante”.

“Muchísima gente en la ciudad de Resistencia hace un esfuerzo para cuidarse, muchos adultos mayores, muchas personas con enfermedades de base y lamentablemente como sociedad es muy doloroso que no tengamos solidaridad con aquellas personas que de verse afectadas por la enfermedad pueden perder la vida”, manifestó el jefe capitalino.

En ese sentido, manifestó que “hay muchas personas que tal vez se sienten joven y a partir de eso creen que a la enfermedad la pueden superar rápidamente, pero hay otras que lamentablemente van a perder la vida si se enferman” y se quejó porque “se notó por parte de muchos ciudadanos de Resistencia mucha falta de solidaridad, presencia sin control, sin distanciamiento, sin tapaboca, compartiendo el mate”.

Ante tal situación, consideró que “es muy lamentable, muy triste, porque es un fracaso como sociedad, como colectivo, como pueblo, no tener conciencia y solidaridad respecto al riesgo que corren muchísimas personas si se contagian”.

Volvió a resaltar que “vamos a pedirle al gobernador que de continuar esta situación, con falta de compromiso y solidaridad, volvamos a la fase de restricción” y argumentó que “son cuestiones que los Estados tenemos que ir evaluando y tenemos que tomar definiciones en función de defender la vida y proteger la vida por sobre todas las cosas”.

Por otra parte, también lamentó que equipos de la Guardia Urbana tuvieron que enfrentar cruces con vecinos cuando se acercaban a pedirle que cumplan con las medidas de higiene. “Tuvimos situaciones tristes donde distintos equipos de trabajo del municipio tuvieron muchos entredichos con vecinos que no usaban el tapaboca, no tomaban la distancia social, no tenían la prevención de evitar compartir elementos que transmitir la enfermedad”, comentó el intendente.

Por eso, adelantó que “se van a intensificar las tareas de prevención y también de sanción de ser necesario”.

“Tenemos que ser conscientes de lo que ha pasado en el Gran Buenos, que por habilitar actividades que han sido masivas hoy ya se vive una situación crítica”, indicó.

Para terminar, expresó que “podemos evitar situaciones dramáticas de muchísimas personas adultas, de nuestros papás, de nuestros abuelos, si mantenemos las restricciones y la etapa de aislamiento físico. Y eso, si no hay una actitud solidaria de comprensión, de usar los elementos de protección personal, donde todos podamos cuidarnos y cuidar al otro, vamos a solicitar al gobernador revertir esta situación”.

Fuente: Diario Chaco.-

