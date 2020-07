SAENZ PEÑA:ANTE UN MENSAJE VIRAL ,EL DIRECTOR MÉDICO DE UME,INICIA UNA DENUNCIA EN LA FISCALÍA DE CIBERCRIMEN

» Debido a la viralizacion de un mensaje que afecta a mi buen nombre y honor, con falsedades, injurias, calumnias y difamaciones sobre supuestos importes que percibiria de la Fundación Uncaus, corresponde que venga por el presente a aclarar y desmentir rotundamente todo lo allí mencionado. Mi facturación a la Fundación de Uncaus corresponde a honorarios médicos facturado a las obras sociales por módulos e instructorado de residentes de cirugía general.

No Sé cuál es el propósito de dicha difamación sin fundamento ni pruebas, estoy de acuerdo en sus reclamos de querer una mejora en sus salarios, pero afectando deliberadamente y en forma mentirosa a mi persona no es el modo correcto de perseguir sus reclamos.

Es así que he procedido a realizar las denuncias a la fiscalía de cibercrimen de la Procuración General de la Nación y a la División de Delitos Tecnológicos de la Policía Federal Argentina para llegar a los responsables de tan cobarde actuar. También he hecho mi exposición en el departamento de Mobbing de la UNCAus para que se tomen cartas en el asunto. Mis cargos y responsabilidades son Docente en 2 materias de la carrera de medicina, Director Médico de UME, Instructor de residentes de Cirugía General, Cirujano General. Y no puedo dejar pasar toda la tarea que se viene realizando para controlar la pandemia por covid 19 que tanto nos afecta y ante el cual estoy dejando vida y alma. No se si es justo o injusto mi sueldo, pero lo que percibo es en forma totalmente honesta y como contraprestación de toda la tarea y responsabilidad que toca sobrellevar en mis distintas funciones, pero para nada se acerca a las sumas que maliciosamente se mencionan.

A todo el personal de la UME Y UNCAUS les consta de mi dedicación y empeño en la tarea que realizo. Tengo vocación de médico y mi trabajo va más allá del dinero que pueda ganar.

A los responsables de tan bajo proceder les pido que se rectifiquen públicamente y tienen a su disposición los documentos que requieran para comprobar lo aquí mencionado

