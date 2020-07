Tarjeta Alimentar: cómo consultar el saldo

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación informó que la Tarjeta Alimentar se encuentra habilitada desde el viernes 17 de julio para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE) que tienen el plástico.

Los beneficiarios de AUH o AUE de Anses que no tienen el plástico, cobrarán el monto total de la Tarjeta Alimentaria en la cuenta bancaria en la que habitualmente perciben la asignación, según un calendario de pago anunciado.

Cómo consultar el padrón de la Tarjeta Alimentar

Para consultar el padrón de la Tarjeta Alimentar se debe ingresar a tarjetaalimentaria.argentina.gob.ar y colocar el número de DNI en el espacio correspondiente. Allí podrás saber si sos beneficiario de $4000 o $6000.

A partir de julio el dinero ya no se carga cada semana, en cambio se realiza un solo pago mensual con el total del el beneficio

Para consultar el saldo de la Tarjeta Alimentar es necesario saber qué banco emitió el plástico. En ese caso tenés que ingresar al sitio web de la entidad bancaria que figura en la tarjeta. En el caso de Banco Nación, además del sitio web, podés consultar por teléfono a los siguientes números:

Banelco: 011-4320500 (opción 2).

Red Link: 0800-222-7373.

Tarjeta alimentaria de débito Mastercard azul: 0800-555-0507.

Tarjeta alimentaria de débito VISA: 0810-666-3400.

Mensajes de texto: en la documentación que que estaba con la Tarjeta Alimentar hay un teléfono impreso. Se puede enviar un mensaje de texto gratis para consultar el saldo.

Por cajero automático: ingresar la tarjeta en los cajeros Link o Banelco y seleccionar la opción «Consultar saldo».

Cómo es la carga de saldo para los que no tienen el plástico

DNI terminado en 0 y 1: lunes 13 de julio.

DNI terminado en 2: martes 14 de julio.

DNI terminado en 3: miércoles 15 de julio.

DNI terminado en 4: jueves 16 de julio.

DNI terminado en 5: viernes 17 de julio.

DNI terminado en 6: lunes 20 de julio.

DNI terminado en 7: martes 21 de julio.

DNI terminado en 8: miércoles 22 de julio.

DNI terminado en 9: jueves 23 de julio.

¿Qué es la Tarjeta Alimentar?

Es un instrumento que forma parte del Plan Argentina contra el Hambre, cuyo objetivo es que todos los habitantes del país accedan a la canasta básica alimentaria. Esta tarjeta permite comprar todo tipo de alimentos, a excepción de bebidas alcohólicas y no permite extraer efectivo de cajeros automáticos u otros puntos de extracción como las cajas de los supermercados.

¿A quién está dirigida la Tarjeta Alimentar?

A madres o padres con hijos de hasta 6 años de edad que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH).

También a embarazadas a desde los 3 meses de gestación que cobran la Asignación por Embarazo (AUE) y personas con discapacidad que reciben la AUH.

La entrega de las tarjetas alimentarias se hizo a través del correo para evitar los riesgos de contagio del coronavirusLa entrega de las tarjetas alimentarias se hizo a través del correo para evitar los riesgos de contagio del coronavirus Fuente: LA NACION – Crédito: Ignacio Sánchez

¿Cuál es el monto de la Tarjeta Alimentar?

Para quienes tienen un hijo el monto es $4000.

Para quienes tengan dos o más hijos el monto es $6000.

¿Cómo funciona la Tarjeta Alimentar?

Cruzamiento de datos automático: no hace falta realizar ningún trámite porque la implementación es automática a partir del cruce de datos entre Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y AUH.

Alta y baja: cuando una mujer ingresa en el tercer mes de embarazo, es dada de alta por el sistema. Cuando su hijo cumple siete años, sale del sistema de manera automática. Anses dará aviso por teléfono o mensaje de texto al número que está registrado en su base de datos.

Sin intermediarios ni gestores: las tarjetas serán entregadas de manera directa por el Banco Nación, o el banco público que determine cada provincia.

Carga mensual: el tercer viernes de cada mes la tarjeta se recargará de manera automática. No permite extraer dinero en efectivo.

Comentarios