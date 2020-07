COVID-19: SALUD PÚBLICA DESTACÓ EL TRABAJO DEL PLAN DETECTAR Y SU CONTINUIDAD EN EL CHACO

El Ministerio de Salud Pública de la provincia resaltó los resultados de los operativos de rastreo, detección, aislamiento e interrupción de contagios para prevenir nuevos brotes de coronavirus. Además, autoridades locales explicaron que los índices de positividad en los operativos se encuentran en un 10%.

El Ministerio de Salud Pública de la provincia del Chaco continúa trabajando en conjunto con la Nación en la implementación del Plan DetectAR en las localidades chaqueñas más afectadas por el coronavirus. Desde la cartera sanitaria destacaron los operativos de rastreo, detección, aislamiento e interrupción de la cadena de contagios de COVID-19 en distintas zonas, así como también detallaron que el índice de positividad en los operativos está en torno al 10%.

«El Plan DetectAR es una estrategia de búsqueda activa en el terreno de personas que presentan síntomas compatibles con coronavirus. Los equipos visitan casa por casa y si hay personas con sintomatología como tos, dolor de garganta, falta de gusto y olfato, diarrea o fiebre se les realiza el hisopado. También se visitan los domicilios de los contactos estrechos de aquellos casos positivos para monitorear el estado de salud», comentó en diálogo con la prensa la subsecretaria de Salud Comunitaria, Entornos Saludables y No Violentos del Ministerio de Salud Pública de Chaco, Carolina Centeno.

Según señaló la funcionaria provincial en los últimos operativos del Plan DetectAR que se realizaron durante la semana el índice de positivad estuvo en el orden del 10% y 11%. “El martes tomamos 46 muestras en Villa Don Andrés y solo 3 dieron positivo, por lo que la tasa de positividad es de menos del 10%. El miércoles estuvimos en el Barrio Independencia de Fontana donde se tomaron 90 muestras y hubo 11 positivos, por lo que la positividad ronda entre el 10 y 11%”, detalló Centeno.

“El jueves, los operativos estuvieron en Villa Odorico y se tomaron 29 muestras, de las cuales la primera tanda se procesaron 15 muestras y todas ellas fueron negativas”, añadió la funcionaria. El sábado el operativo se llevó a cabo en el barrio 444 Viviendas de Fontana.

Los operativos, se realizan bajo la premisa de «Detectar, aislar y cuidar», en conjunto con trabajadores y trabajadoras de los ministerios de Seguridad y Justicia, Desarrollo Social, y la Subsecretaría de Gobierno.

Por otra parte, Carolina Centeno explicó que los tiempos de análisis de las muestras para COVID-19 se obtienen en un plazo no mayor a las 30 horas. «Tenemos un pool de muestras que se procesan en el día, lo que nos permite tener los resultados en no más de 8 a 12 horas en la primera tanda y la otra tanda después de 30 horas. No tenemos retraso en el procesamiento de las muestras, eso garantiza que las personas que tienen síntomas tengan el resultado lo más pronto posible», afirmó la funcionaria provincial.

Uno de los aspectos positivos de la aplicación del Plan DetectAR fue la disminución de casos positivos en las zonas de circulación comunitaria de COVID-19. «De acuerdo a lo que estuvimos viendo en los últimos días, en los barrios de Resistencia hay síntomas compatibles pero no estarían relacionados con coronavirus y en Fontana sí continúan los casos, pero en menor cuantía en comparación con semanas atrás», precisó Centeno.

“Ante las sospechas de sintomatología, en principio se apunta a que pueda ser coronavirus teniendo en cuenta que estamos en el período estival donde entre junio, julio y agosto se da una mayor circulación viral de influenza, metapneumovirus u otros tipos de coronavirus. Por eso es importante que las personas que presenten síntomas se realicen el hisopado y en el caso de ser negativo puedan transitar la enfermedad sin miedo a contagiar”, explicó la secretaria provincial.

En cuanto a las zonas más afectadas por COVID-19 Centeno manifestó que “en Resistencia y Barranqueras las cifras van en disminución, mientras que en Fontana y Puerto Vilelas van en un ligero aumento y estabilización; luego tenemos un leve crecimiento al nivel del interior provincial por el aumento de casos. Los brotes específicos como el de El Sauzalito ya se están controlando y no hay nuevos positivos». «Frente a los casos positivos hay que analizar de dónde vienen las muestras. Por eso estamos haciendo una fuerte intervención en Puerto Vilelas y en Fontana porque es allí donde se están detectando el mayor número de casos», señaló.

Con respecto a la continuidad del programa nacional, Centeno señaló que a pesar de la flexibilización de la cuarentena y la habilitación de nuevas actividades, la posta sanitaria de la zona del Gran Toba continuará prestando servicios. «El Plan DetectAR apunta a que si bien el número de casos ha disminuido, es importante no perder la presencialidad en el territorio. A medida que se vayan flexibilizando actividades, la circulación de personas va a aumentar y es ahí donde pueden darse nuevos brotes», aseguró.