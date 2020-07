Sáenz Peña: Continúan los operativos “detectar” en los barrios de la ciudad

Esta semana en el marco del “Plan Detectar” se realizaron nuevos operativos en los barrios Ginés Benítez, Monseñor de Carlos y Villa San José.

Primero se realizó recorrido en el barrio Ginés Benítez, donde se visitaron 362 casas y 10 personas fueron detectadas y dirigidas a la toma de muestras. De las 10, 8 personas no clasificaron como sospechosos respiratorios. Se realizan 2 hisopados de los cuales clasificaron como sospechosos por Covid.

En el barrio Monseñor de Carlos se visitaron 264 casas, donde 15 personas fueron detectadas y dirigidas a la toma de muestras, de las cuales 13 no clasificaron como sospechosos.

El miércoles el operativo se realizó en el barrio San José donde se visitaron 193 casas de las cuales 6 personas fueron detectadas y dirigidas para la toma de muestras, de las cuales 4 personas de ellas no clasifican como sospechosos. Dos de las personas clasificadas como sospechosas se les realizó el hisopado correspondiente y se evalúa que cumplan con el aislamiento social impuesto hasta la entrega de resultados.

En tanto que en la mañana del jueves se realizó un segundo recorrido por el barrio Mitre donde se visitaron 380 casas, de las cuales 8 personas fueron detectadas y dirigidas a la posta de toma de muestras ubicada en la plazoleta del barrio y ninguna de ellas clasifican para sospechosos respiratorio por lo cual fueron enviados a sus respectivos domicilios explicando signos y síntomas de alarma y pautas de cuidados preventivos.

Se debe recordar que este trabajo se realiza de forma conjunta entre Municipio, Región Sanitaria VII , Hospital 4 de Junio y Uncaus. Se debe tener en cuenta que este trabajo tiene como objetivo mejorar el diagnóstico en los barrios a través del rastreo epidemiológico de casos sospechosos o positivos de COVID-19.

Vale recordar a la población en general que en caso de que presenten síntomas como fiebre, tos seca, cansancio, dolor de garganta o se pierde el sentido del gusto o el olfato, pueden comunicarse al 0800-4440829.

