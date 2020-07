Empresarios y agentes del sector por una ley de Emergencia Turística

«No buscamos subsidios o plata de regalo, lo que necesitamos es que se tenga en cuenta nuestra situación y nos permitan acceder a créditos con condiciones beneficiosas para comenzar a trabajar», explicaron. La movilización se replicó en varias ciudades argentinas.

Con una movilización que comenzó en la intersección de la avenida Alvear y la ruta nacional 11, empresarios y agentes independientes del Chaco vinculados al turismo participaron de la jornada nacional en reclamo de la sanción de una ley de emergencia para el sector. De las actividades, tomaron parte también gastronómicos y hoteleros que, más allá de las particularidades en que se desarrollan las actividades en cada distrito, solicitan abrir una mesa de discusión con las autoridades nacionales y provinciales para comenzar a delinear el trabajo en la conocida como «pospandemia».

En declaraciones a Radio Provincia, el referente de sector turístico, Luis Piedrabuena explicó que la situación es compartida por empresas de minibuses y autos que realizan turismo de aventura y sectores vinculados como las gastronomía y la hotelería que «no están siendo contemplados». «No buscamos subsidios o plata de regalo, lo que necesitamos es que se tenga en cuenta nuestra situación y nos permitan acceder a créditos con condiciones beneficiosas para comenzar a trabajar», puntualizó.

Dos propuestas

Los empresarios y agentes del sector remarcaron que la intención es trabajar junto a los legisladores nacionales en una ley que contemple la realidad de sector y reconozca la gravedad de la situación.

En ese sentido, destacaron que hay dos proyectos, uno que plantea una «ayuda» para las empresas y trabajadores; y otro que plantea la «emergencia turística» en todo el país. La que ganó la mayor cantidad de apoyo es la de «asistencia», pero «no sería suficiente», según la visión de los referentes de sector. «Si no declaran la emergencia, no podemos acceder al crédito fiscal, el banco no nos va a prestar con cierto plazo de gracia ni con tasas subsidiadas como lo necesitamos», expuso Piedrabuena.

Comentarios