En sesión especial el Conejo de Sáenz Peña aprobó el proyecto sobre la Cooperativa La Unión

El Concejo Municipal de Sáenz Peña aprobó el Proyecto de Ejecutivo Municipal que declara Patrimonio Histórico en la ciudad de Sáenz Peña a la Cooperativa La Unión.

En Sesión Especial en el Concejo Municipal se reunió en la jornada de hoy para tratar el legajo 029/20 relacionado con la Cooperativa Agrícola “La Unión Limitada”. Estuvieron presentes los 9 concejales para analizar el proyecto enviado por el Ejecutivo Municipal para declarar la Cooperativa Agrícola “La Unión” Ltda Patrimonio Histórico de la ciudad de Sáenz Peña. Además se crea una Comisión Municipal para la recuperación y preservación de dicha cooperativa.

El presidente del Concejo Pedro Egea, hizo referencia a la historia de la cooperativa y su incidencia en la ciudad. Por su parte la presidenta del Bloque Chaco Somos Todos Nora Gauna y el presidente del Bloque Frente Chaqueño Carlos Pereyra hicieron referencia al proyecto y la modificación que proponían en el articulo 4to.

Tras el análisis del proyecto los ediles estuvieron de acuerdo en aprobar el proyecto enviado por el Ejecutivo, solo modificaron uno de los articulados, el 4to relacionado con el interés, será de Interés Municipal, y no público.

Al referirse a la sesión especial Pedro Egea, presidente del cuerpo legislativo municipal destacó el acompañamiento de todos los concejales a esta convocatoria hecha por el Ejecutivo Municipal . “De esta forma comenzamos a gestar esta cuestión que tiene conque con el interés municipal para la recuperación de todo el Patrimonio Hispirlo y Cultural de la Cooperativa La Unión”, señaló.

En la jornada de este martes, en sesión especial fue aprobada la ordenanza respectiva, que pasara luego al Ejecutivo y después se conocerá su promulgación para ejecutar las acciones concretas para seguir trabajando en relación a este tema”, dijo Egea.

Al referirse a la cooperativa dijo que “es un patrimonio nuestro, de la provincia, del país y todos los concejales hemos entendido esto. Que cada uno desde el lugar de su procedencia, de su cierta afinidad con el sistema cooperativista tenga el objetivo de seguir luchando por él, porque aunque los tiempos han cambiado, el asociativismo es un forma rica de poder contribuir de manera equitativa con lo que se va ingresando y produciendo, creo que todavía hay mucho por hacer en lo que es el sistema cooperativo local, provincial y nacional”, sostuvo Egea.

Por otra parte recordó que la Cooperativa La Unión tuvo su origen en la década del 30, justamente es la génesis del grupo de agricultores que con sus diferentes procedencias fueron articulando estas asociaciones que generaron no solamente bienes materiales sino también una fuente de gran riqueza, de desarrollo social cultural y económico.

Egea señaló además que la Cooperativa La Unión no solo tiene su sede en Sáenz Peña sino también en varias localidades del Chaco y fue llevando el progreso a otras localidades. “Nosotros como esos pioneros nos toca hoy ver y contribuir con nuestro granito de arena, para poder articular algo que sea beneficio para el futuro, sin dejar de pensar en la familias relacionadas a la cooperativa que se ven afectadas por esta situación”

