Ante la declaración de quiebra *El intendente Cipolini envía un proyecto de ordenanza para declarar patrimonio histórico y crear la Comisión Municipal de recuperación y preservación de la cooperativa “La Unión”

Tras conocerse la Resolución Nº42 del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº2, a través del cual se declara la quiebra de la Cooperativa Agropecuaria La Unión Ltda., la Municipalidad de Sáenz Peña a través del intendente Bruno Cipolini manifestó su preocupación al respecto y en busca de salvar dicha institución, emblemática de la ciudad, enviará al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para declarar patrimonio histórico y crear la Comisión Municipal de recuperación y preservación de la cooperativa.

El proyecto sería tratado, en sesión especial por el Concejo Deliberante Municipal. El mismo, da cuenta de que la municipalidad no puede permanecer ajena a esta grave situación que si bien, en principio, acontece a una Entidad, se manifiesta en toda comunidad dado que “se trata de la esencia misma que hace a la creación, existencia y desarrollo de la ciudad, el cooperativismo”.

Es por ello que se pretende declarar a la Cooperativa Agrícola “La Unión Ltda”, Patrimonio Histórico en la Ciudad. Además, se propone la creación de una Comisión Municipal para la recuperación y preservación de la misma, cuya conformación se establecerá en orden a la participación comunitaria con integrantes del Ejecutivo y del Concejo Municipal que al efecto se propongan. También, se invitará a instituciones y personas representativas de la comunidad para integrar esa comisión y se declarará de utilidad pública aquellos inmuebles e infraestructura de la cooperativa que no estén alcanzados por los servicios que comprende la fábrica de chacinados y el matadero ubicado sobre la Ruta Nacional Nº 16.

Desde el Municipio expresan que es absolutamente sostenible la pretensión de recuperar y mantener la actividad cooperativa en general, pero que es innegable que la cooperativa La Unión debe permanecer tanto en la realidad fáctica cuanto en la mística de la ciudad.

“Pues por una parte aún cuenta con servicios que le son esenciales a la comunidad y, por otra, su presencia física no puede imaginarse de otra forma que no sea brindando a toda la sociedad sus espacios y recuerdos que la hacen actual, permanente”.

*Una entidad con historia en la ciudad*

Desde el Gobierno Municipal destacan el significado que tiene y debe tener la Cooperativa Agropecuaria La Unión Ltda, la cual se remite al año 1937, fecha de su fundación al influjo de la producción del algodón y del sentido cooperativo del trabajo de productores agropecuarios. Transformándose en un fabuloso centro de acompañamiento a la producción, de acopio y desmote, importantes servicios a los asociados, innovando luego con producción de chacinados y, finalmente, instalando un moderno matadero, hoy el único en la zona para faena de ganado menor.

“Como representantes de los miles de conciudadanos que nos empoderaron y aquellos que desde la oposición política comulgan con idéntico destino de pueblo libre y ciudad de progreso, no podemos desconocer esa historia y esta realidad, y tenemos la obligación que confiere el clamor popular de hacer lo que corresponda para conservar en nuestro patrimonio social, productivo y económico a esta insigne Entidad”, afirman desde el Ejecutivo local.

Cabe señalar que la producción de chacinados de la “LA UNIÓN” son conocidos dentro y fuera de la provincia, con el máximo galardón de ser considerados únicos en su tipo. Se hace necesaria su recuperación y conservación, dado que no solo es producido aprovechando materia primar local, sino su calidad los impone con facilidad, y lo que resulta más importante, es fuente generadora de empleo para los sáenzpeñenses.

Por otra parte, cuenta con el único matadero para faena de animales menores que reúne las condiciones, desde su infraestructura a su sistema de laboratorios, para la actividad. Siendo también, una fuente de trabajo, una actividad comercial representativa y posibilidad cierta de que los productores locales tengan en su proximidad un centro de faena como el que ofrece la Entidad a la vera de la Ruta 16.

Es por ello que desde la Municipalidad sostienen que es necesario ponerse al frente de su comunidad, interpretando su sentir, sus deseos como pueblo unido que sabe y reconoce su propia historia, así como entiende lo que pretende en su destino de desarrollo. Sumando para ello a las instituciones representativas de toda la comunidad, solicitando por la recuperación y preservación de la señera Entidad.

Comentarios