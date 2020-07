Uno de los Rubros mas Castigados de la pandemia, Pide AUXILIO!!

Carta de los Propietarios:

Semanas atrás nuestro Intendente Bruno Cipollini, en una situación de incertidumbre en la que ningún funcionario o autoridad se animo a dar el primer paso, él dio el visto bueno para la reapertura de gimnasios y centros deportivos en nuestro ciudad, bajo un estricto protocolo de seguridad modelo no solo para localidades vecinas de nuestra provincia, sino que también a nivel nacional. El mismo abarcaba minuciosamente los pasos a seguir adaptado a cada actividad el cual tuvo estricto y fiel cumplimiento conforme Acta-Compromiso firmada entre los propietarios de los gimnasios y centro deportivos con las autoridades municipales (Resolución Municipal N°310/2020).

Desde ese momento nuestra actividad estuvo bajo la atenta mirada por todos por lo que periódicamente fuimos evaluados por los inspectores de la Subsecretaria de Deportes, en cada informe realizado se pueden observar satisfactoriamente el cumplimiento de las pautas establecidas.

Las personas que concurren acataron debidamente las nuevas directivas responsablemente, amoldándose a esta nueva “realidad”, ello nos demostró la necesidad del ciudadano de mantenerse en actividad luego de haber pasado casi cien días encerrados en sus hogares , y ello no solo repercutió en su salud física sino que también psíquica, consecuencias que aun no se pueden determinar. ESTO evidencia que el deporte es SALUD y por ende la actividad que desplegamos es esencial como la de aquel que vende alimentos en un supermercado como aquel que vende un medicamento en una farmacia.

Podemos afirmar y dar fe que ningún otro lugar (supermercados, farmacias, locales de ropas, quinielas, etc) estuvieron y están bajo la lupa como lo estuvimos los centros deportivos y/o gimnasios durante este tiempo y que paradójicamente vemos a diario personas sin ningún tipo de cuidado ni protección caminando en las plazas, pedaleando libremente por las calles, colas interminables para retirar una tarjeta social, o en un cajero, ello nos hace replantear toda esta situación, nosotros hemos invertido dinero para poder cumplir con un protocolo de seguridad exigente, con cuidados extremos reduciendo nuestra capacidad de clientes, sacrificando ganancias solo con el fin de al menos llegar a cubrir los gastos básicos para no cerrar nuestras puertas y seguimos adelante adaptándonos.

Todo esto no basto, pues ante el brote del virus (como es de público conocimiento) nos volvieron a cerrar nuestras puertas hoy con más de 40 personas infectadas en nuestra ciudad convierte en crítica e incierta nuestra situación. Las medidas decretadas inciden directamente a nuestras economías y la de muchas familias Saenpeñenses ligadas a la actividad., pues vivimos de ello, no recibimos ayuda estatal de ningún tipo, pagamos nuestros impuestos como todos, ofrecemos un servicio esencial para la comunidad y no nos queremos sumar a ese porcentaje de argentinos que hoy tienen que bajar sus persianas

Estamos sosteniendo el techo de nuestro local con las manos. Por favor no dejen que nos aplaste. Necesitamos una respuesta Apelamos a esa tendida de mano simbólica en este nuestro peor momento.

ATTE. GIMNASIOS UNIDOS PCIA. ROQUE SAENZ PEÑA.

Comentarios