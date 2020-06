Spoljaric propició él encuentro de Tomas Karagozian UIA Joven y Federico Pelli Joven a nivel Nacional la unidad del sector PyMe pospandemia.

Mediante la modalidad zoom, la Diputada Liliana Spoljaric propició un encuentro con dirigentes del empresariado industrial y comercial.

La misma obtuvo una amplia captación por parte de jovenes referentes de la Cámara de Comercio del Chaco y de la Federación Económica del Chaco.

Contando también con la participación de Federico Pelli de la CAME Joven a nivel Nacional y Tomas Karagozian de UIA Chaco.

Allí dialogaron sobre el impacto de la pandemia en el sector y sobre cómo se estipula abordar los efectos de la misma pos pandemia.

Karagozian, que es empresario de TN & PLATEX, contó su visión acerca de cómo modernizar el sector industrial y cómo hay que dejar de lado la grieta “el campo y la industria, se complementan”, lo mismo con el sector sindical: “tengo muy buena relación con la Juventud Sindical y estoy haciendo un acercamiento muy interesante con los movimientos sociales”, afirmó y añadió “tratamos de trabajar es una nueva dirigencia joven, sin preconceptos, con el objetivo de la que la Argentina crezca como país”.

A su vez Karagozian señaló: “Se que son momentos complicados, la facturación en el primer mes nos cayó a nosotros al 10%, pero ahora nos subió la demanda y tenemos alrededor de 1200 personas trabajando, hay 80 que se quedan en su domicilio por ser mayores de 65 años”. Y añadio que: “Esta pandemia nos demuestra lo poco federal que es nuestro país, hay un montón de fábricas en el interior que no están produciendo porque la comercialización está en el AMBA y no pueden vender allí”.

“Tenemos que entender que, si no aprovechamos este momento para realmente hacer que nuestros diputados, nuestros senadores, nuestras dirigencias, pidan por un país mas federal no vamos a aprender nunca”, reflexionó el joven empresario.

Federico Pelli por su parte explicó que

“Desde CAME JOVEN tenemos como principal objetivo el velar por los intereses de los jóvenes empresarios Pymes de todo el país, siendo la organización con mayor presencia y representatividad en todo el territorio nacional, así como también brindar herramientas para potenciar e impulsar el recurso emprendedor argentino. Somos conscientes que componemos el eslabón más importante del entramado productivo, que miles de puestos de trabajo dependen de nosotros…”

Asi también resaltó la importancia de evitar las grietas y trabajar en conjunto por un País federal y que promueva las economías regionales a través del fortalecimiento de las Pymes.

A todo esto la La Diputada Spoljaric expresó que «Los jóvenes son el futuro y quienes ven la realidad con otra mirada, una mirada visionaria donde se trabaja sin grietas para un mejor posicionamiento del sector tanto en nuestra provincia como a nivel Nacional»

Haciendo hincapié que es necesario seguir trabajando de manera mancomunada dejando de lado las diferencias hoy más que nunca ya que esta situación inesperada del COVID-19 hizo que se tenga que replantear, repensar y reevaluar la manera en la que se gestionan las cadenas de suministro y transformar procesos productivos. Pero también es una oportunidad para poner sobre la mesa las buenas prácticas empresariales de unidad.

Para concluir expresó que fue muy enriquecedor el encuentro entre ambas cámaras debido a la mirada federal sobre la situación coyuntural.

Agradeciendo también el haberse sumado a esta propuesta a FeChaco Joven Matias Brugnoli , Armando khon CAME Joven, María Jesús Rambaudi Vicepresidente de la Cámara de Cometcio Resistencia, Pablo Muñoz Presidente de la Cámara de Cometcio Resistencia, entre otras cámaras del interior jóvenes, las diputadas provinciales Clara Pérez Otazu, Jessica Ayala y al Subsecretario de Empleo de la Provincia Lucas Cepeda.

