Las Tarjetas de débito IFE no están disponibles en Correo Postal

Las tarjetas de débito del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) se retiran exclusivamente en los operativos especiales que se desarrollan en clubes y entidades del Área Metropolitana y toda la provincia. No está disponible la entrega en las oficinas de Correo Postal. Así se informó desde el Nuevo Banco del Chaco SA. Desde donde se asegura que los únicos lugares donde se puede retirar la tarjeta de débito de beneficios IFE en el Área Metropolitana.

Saber: Resistencia, de 10 a 16, en el predio ferial de la Sociedad Rural del Chaco (avenida Alvear y avenida Mac Lean), para quienes cobraron en la Sucursal de avenida 25 de Mayo. En el Club For Ever (9 de Julio 2222), para quienes cobraron en la Sucursal de avenida 9 de Julio; en el Club Central Norte (Las Heras y Castelli) para quienes cobraron en el CUP de Juan B. Justo y Club Don Bosco (avenidas Italia y Laprida) para quienes cobraron en Casa Central.

En Barranqueras: Escuela N° 30 “San Martín”, de 10 a 16 y en Fontana, Microestadio Club Fontana, de 10 a 16. Para realizar consultas y reclamos sobre tarjetas de débito, está habilitado el servicio Ayuda IFE, en la página de internet de Nuevo Banco del Chaco www.nbch.com.ar

Cronograma

El cronograma de entrega de tarjetas continuará este viernes con la terminación de DNI 4.

Aquellas personas que no hayan podido concurrir en la fecha correspondiente a su terminación de DNI, pueden retirar su tarjeta durante los días siguientes del cronograma.

Viernes 26/06: Terminación DNI 4

Lunes 29/6: Terminación DNI 5

Martes 30/06: Terminación DNI 6

Miércoles 01/07: Terminación DNI 7

Jueves 02/07: Terminación DNI 8

Viernes 03/07: Terminación DNI 9

