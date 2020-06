El mensaje del hijo del doctor Duré: «Extrañamos muchísimo a mi papá»

El joven valoró el apoyo a la familia y las oraciones por el exjefe de Terapia Intensiva del hospital Perrando.

Matías Duré es hijo del fallecido médico que fuera jefe de Terapia Intensiva del Hospital Perrando, Miguel Duré. El profesional dejó de existir el pasado viernes 19 tras no poder recuperase de la COVID-19.,

En su cuenta personal de Facebook, el joven publicó en la tarde del martes 23 en modo público un agradecimiento en su nombre y el de su familia: «Mi familia y yo queremos agradecer muchísimo sus oraciones y su apoyo constante en este tiempo tan difícil para nosotros».

«Extrañamos muchísimo a mi papá, quien fue una hermosa persona a quien amaremos eternamente, por lo que queremos transitar este período con paz para poder honrarlo», señaló el joven.

En otro orden, también aclaró que los demás miembros de su familias están sanos: «Queremos también aclarar que mi mamá, mi hermano y yo estamos bien y sanos en nuestra casa, cumpliendo la cuarentena como debe ser, ya que recibimos muchos mensajes preocupados por una cadena que aparentemente se difundió por Whatsapp».

Es así que se refirió a las noticias falsas y advirtió: «A las personas que envían estos mensajes, por favor no difundan noticias falsas sin saber su procedencia, nos hacen mal tanto a nosotros como a nuestros conocidos que se preocupan un montón por nosotros».

Finalmente, se refirió a su padre y expresó: «Una última despedida a mi papá. No tuve la oportunidad de decírtelo antes de que nos dejaras, pero quiero agradecerte por todo el amor que nos diste y espero ser la mitad de la persona que fuiste vos».

