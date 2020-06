La Legislatura sesionará mañana a las 14

Con el acuerdo de legisladores y legisladoras de los distintos bloques políticos que integran la Cámara de Diputados del Chaco, se convocó para las 14 de este miércoles 24 la sexta sesión extraordinaria del año, que tendrá lugar en el recinto de sesiones “Deolindo Felipe Bittel”.

Con el objetivo de tratar las medidas necesarias relacionadas con la pandemia de COVID-19, como también otras iniciativas que formarán parte del temario de la sesión, legisladores acordaron avanzar en el proyecto de ley N° 918 para otorgar el marco legal a la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el Ejecutivo provincial.

El audio de la sesión se transmitirá en vivo a través de la página web de la Legislatura www.legislaturachaco.gov.ar

*En el recinto*

El personal convocado a esta nueva sesión corresponde a la guardia mínima establecida y también son personas que no pertenecen a la población de riesgo, en cuanto a edades y condiciones de base establecidas por el protocolo.

Se guardará la distancia establecida de dos metros, tanto en los lugares destinados al personal como también en las bancas que se ocuparán.

Cada espacio de trabajo tendrá el correspondiente recipiente de alcohol para la limpieza constante de manos, superficies y teléfonos celulares.

Se solicita no asistir a la sesión a ninguna persona o grupos de personas no autorizadas, atento al cumplimiento del protocolo.

Comentarios