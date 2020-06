CAPITANICH Y DIPUTADOS AVANZAN EN UNA INICIATIVA LEGISLATIVA PARA REGULAR EL AISLAMIENTO DE PACIENTES LEVES

Se trata de un proyecto que busca legitimar la implementación del aislamiento comunitario de personas con Covid-19 positivo en estado leve, que no requieren internación. Y la internación en centros hospitalarios para pacientes con diagnóstico positivo y factores de riesgo. La medida busca evitar casos estrechos y mejorar la disponibilidad para atender casos graves. El gobernador Jorge Capitanich mantuvo este lunes una reunión por teleconferencia con diputados y diputadas provinciales de distintas bancadas, para tratar una iniciativa legislativa que busca darle un marco regulatorio al aislamiento social, preventivo y obligatorio destinado a personas que constituyen grupos de riesgo y aquellos pacientes con diagnóstico leve de Covid-19. Junto con los legisladores y las legisladoras, evaluaron los alcances de este proyecto, que establece el aislamiento diferencial para todas las personas que tengan diagnóstico positivo de covid-19 en todo el territorio provincial y que no necesiten internación. Para eso, el Gobierno dispuso unas 500 camas en el centro de convenciones Gala, en el Club Ñu Porá, en el gimnasio del hospital Perrando y en el club del Instituto de Vivienda. En ese sentido, el gobernador adelantó que “las opciones analizadas incluyen seguimiento domiciliario mediante georeferenciación en tiempo real durante el lapso de 14 días”, permitiendo gestionar datos de salud, monitorear contactos estrechos, y grupos de riesgo, para determinar la evolución del virus. Pero además, la implementación de esta estrategia posibilitará que los hospitales y centros de salud concentren su capacidad exclusivamente en el cuidado de los pacientes críticos y de otras personas que requieran internación, garantizando mayor disponibilidad de camas. La propuesta prevé el aislamiento en centros extra hospitalarios para personas con diagnóstico positivo y síntomas leves, sin comorbilidades y sin factores de riesgo. Y la internación en centros hospitalarios para pacientes con diagnóstico positivo y factores de riesgo. El Jefe del Ejecutivo chaqueño ratificó al respecto que “es necesario pensar en un sistema de protección diferente, que requiere la preservación del ejercicio efectivo y el ejercicio pleno de las libertades, para que en definitiva los mecanismos de control, supervisión y seguimiento del Estado no vulneren estas garantías de carácter constitucional, pero sujeto al marco regulatorio de la emergencia sanitaria”. Argumentó que, en primer lugar, “hay muchas personas que se resisten o se niegan al aislamiento comunitario”, y en segundo lugar recordó que “en los casos en que alternativamente se puede establecer un mecanismo de aislamiento individual en sus respectivos hogares el sistema de seguimiento tiene que estar debidamente autorizado”. El proyecto que se enviará a la Cámara de Diputados garantiza la optimización de los recursos del sistema sanitario y el seguimiento y cuidado exhaustivo de la salud de los pacientes durante las 24 horas del día. “No es lo mismo realizar el seguimiento de 500 personas distribuidas en toda la provincia, que concentradas en cuatro predios”, precisó el gobernador. Además convocó y pidió colaboración del Poder Judicial con el objeto de “procurar la máxima eficacia de la medida dispuesta y que corresponde al legítimo ejercicio del poder de policía sanitaria, priorizando el interés colectivo por sobre el interés individual”, reza el proyecto.