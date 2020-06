Sáenz Peña rindió homenaje al General Manuel Belgrano.

Al cumplirse 200 años del fallecimiento del general Manuel Belgrano, conmemorando el Día de la Bandera Argentina en honor a su creador, el intendente Bruno Cipolini encabezó el izamiento del Pabellón Nacional, que se realizó bajo estricto cumplimiento de protocolo de bioseguridad.

Este año el acto por el Día de la Bandera no fue igual a los anteriores, dado que producto de la situación epidemiológica, no se pudo realizar la promesa de lealtad como tradicionalmente se lo hace sobre calle 12.

El primer mandatario comunal sostuvo que esta “es una fecha especial para el sentir nacional, de un prócer que a lo largo de la historia va cobrando mayor relevancia y valor para el país. En este tiempo que estamos viviendo los próceres como Belgrano, y especialmente en estas fechas patrias, tienen que marcar una profunda reflexión desde dónde venimos, hacia dónde vamos y hacia dónde queremos ir como sociedad. Así que en este marco especial queríamos rendir un merecido homenaje al General Manuel Belgrano”.

En la oportunidad, el Intendente estuvo acompañado por el presidente del Concejo Deliberante Pedro Egea; la secretaria de Cultura y Educación Ciudadana, Alicia Gaña; el jefe del Comando de Región VIII de Gendarmería Nacional Argentina, Comandante General Carlos Alberto Vélez; el jefe del Escuadrón 1 “Sáenz Peña» de Gendarmería Nacional Argentina, Comandante Principal Cristian Marangon y Graciela Jara, directora de la Escuela de Educación Primaria Nº 506 «Damián García». Además, se contó con la presencia de la Bandera de ceremonias portada por personal del Escuadrón 1 de Gendarmería.

Luego del izamiento, la docente Graciela Jara se dirigió a los presentes en alusión a la fecha.

“Belgrano fue generoso y humilde en la victoria; fue valiente y esforzado soldado en las desdichadas jornadas de Vilcapugio y Ayohuma. No aminoró su espíritu de lucha. Debemos aprender a escuchar el mensaje que el prócer nos legara, la bandera es el símbolo, pero la Patria la hacemos todos, día a día y generación, tras generación”, expresó.

