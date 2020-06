PAMPA DEL INFIERNO: Niegan caso de Covid-19 en la ciudad.

La intendente de la localidad Seifert Glenda Vanesa recepcionó via Red Social WhatsApp, una imagen de captura de pantalla de una publicación en grupo COMPRA Y VENTAS, donde un usuario publica lo siguiente “CASO POSITIVO EN PAMPA DEL INFIERNO UN REMISERO QUE NO QUIEREN DECIR QUIEN ES”. Hace constar que dicha información es totalmente errónea, ya que actualmente Pampa del Infierno no posee ningún caso positivo, siendo todas las personas que arriban de zonas determinadas como de circulación viral, puestas automáticamente en “AISLAMIENTO PREVENTIVO, SOCIAL Y OBLIGATORIO”.

