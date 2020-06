Carta abierta del bloque de Concejales del Frente Chaqueño a la comunidad de Sáenz Peña 

Con motivo de las recientes noticias que tuvo nuestra ciudad respecto de casos positivos de COVID-19 los concejales Carlos Pereyra, María Luisina Lita y Héctor Hugo Wasinger integrantes del Bloque Frente Chaqueño, queremos hacer llegar a todos nuestro vecinos un sincero saludo y acompañamiento, pidiendo a cada uno de ellos y al conjunto, que comprendamos la situación que nos toca vivir, no solo en la ciudad, sino en el mundo, donde la unidad y empuje de todos hacia el mismo lado, se impone y necesita como sinergia para sortear la crisis.

Debemos entender desde lo individual y colectivo que en pos del bien común, ninguno está exento de colaborar, según las propias capacidades, donde el rol que cada persona cumple en la sociedad, tiene una hoy una mayor responsabilidad para con el otro.

Queremos en primer lugar, destacar y acompañar las políticas y acciones gubernamentales, que tanto en nación, provincia y municipio se vienen con acierto implementando, solicitando a la comunidad responsabilidad y cumplimiento.

Sostener e incentivar como medida que está a nuestro alcance, y única frente a esta lucha el cumplimiento de las medidas sanitarias sociales recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y Ministerios de Salud, estas son el uso de tapabocas o barbijos, el lavado o desinfección frecuente de manos, y el respeto por el distanciamiento social. Amén de ello también instamos a la población en sus posibilidades quedarse en casa, solo salir para compras esenciales y evitar aglomeraciones.

Respecto a esto, particular cuestión es la relativa al “Día del Padre”, si bien fue autorizado por el ejecutivo Municipal las reuniones ese día, hacemos hincapié en las sugerencias de los especialistas y a razón de la realidad vivida, de evitarlas, no solo por el cuidado de todos, sino principalmente en el cuidado de nuestros padres y nuestra gente mayor, seamos conscientes, solidarios y actuemos en consecuencia.

Esta lucha la debemos enfrentar como sociedad, hoy se avizoran tiempos difíciles, pero estamos confiados en que como comunidad podemos enfrentar y ganar al virus. Cada uno conoce su rol y su deber, que desde allí actuando colectivamente, debemos dar lucha, no dividir, no privilegiar intereses personales o sectarios. Es así que, en el marco de los roles sociales, que no debemos olvidar la significación de la comunidad política en el plano actual, es por eso que nosotros, siendo parte de ella pedimos a los restantes actores poner ésta al servicio de la sociedad.

En este nuevo orden no hay lugar a falsas dicotomías, las acciones políticas deberán permitir sobrellevar la crisis desencadenada por la pandemia del COVID-19, pues corresponde exclusivamente enfocarse en toda la comunidad, no hay lugar para chicanas o peleas particulares.

Finalmente queremos destacar el trabajo y compromiso de todo el personal de salud, personal municipal, fuerzas de seguridad y al ciudadano que cumple responsablemente, siendo cada uno de estos actores esenciales y vitales en esta lucha, desempeñándose día a día con gran profesionalismo y entrega a su comunidad. A todos ellos absoluto respeto, reconocimiento y un “gracias” eterno de parte de este bloque.

Comentarios