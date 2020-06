GRAN TOBA: MÁS DEL 90% DE LAS PERSONAS CON COVID-19 FUERON DADAS DE ALTA

La disposición de un módulo sanitario específico en la comunidad, permite la detección temprana de síntomas de COVID-19 y la atención inmediata a las vecinas y vecinos del lugar.

El Ministerio de Salud Pública de la provincia, a través de la Subsecretaría de Salud Comunitaria, Entornos Saludables y no Violentos del Ministerio de Salud Pública, desarrolla, hace más de un mes, el operativo sanitario en el Barrio Gran Toba de Resistencia, destinada exclusivamente para la atención de pacientes con síntomas COVID-19.

A la fecha, fueron detectados un total de 165 casos positivos de coronavirus en esta zona de la ciudad, de las cuales 115 ya están recuperados de la enfermedad y se produjeron 16 fallecimientos.

En el operativo sanitario del Gran Toba, los hisopados se realizan en el momento que la persona consulta, o cuando es visitada en su domicilio por las autoridades de salud. La muestra es llevada al laboratorio y al día siguiente se procede a su procesamiento. El resultado tarda alrededor de 48 horas. El mecanismo que estableció el Ministerio de Salud de la provincia, es que la transmisión de los resultados positivos, sea de manera telefónica.

El centro de salud también recibe la notificación de los pacientes que son positivos y negativos, y a partir del trabajo en cuadrillas y con equipos interdisciplinarios, se procede a comunicar de manera presencial los resultados, sea en el domicilio de la persona o en el módulo sanitario. En el caso de no recibir los resultados a las 48 horas, los pacientes deben consultar en el lugar donde se tomó la muestra o recurrir donde se encuentran los profesionales que habitualmente toman las muestras.

La persona que es diagnosticada con COVID positivo, debe tener algunos cuidados dentro del domicilio. “La estrategia para enfrentar el coronavirus es identificar el contagio precoz y el aislamiento oportuno. Si hacemos el aislamiento en casa, lo más conveniente es trabajar, no solamente con la persona positiva, sino con toda su familia para configurar un espacio de aislamiento”, expresó la subsecretaria de Salud Comunitaria Carolina Centeno. Esto quiere decir que la persona que es positiva, pueda estar separada en algún lugar, distanciada, pueda dormir en otra habitación, que no comparta utensilios de uso común, que use una toalla aparte, que principalmente se lave asiduamente las manos y se higienicen todas las superficies de contacto con lavandina, esto disminuye el contagio intradomiciliario.

“Además de disminuir el contacto con la persona positiva, es importante realizar un seguimiento y monitoreo continuo de cómo se va desarrollando la enfermedad. Es una enfermedad que en aquellas personas que no tiene factores de riesgo, es benigna y no produce muchas complicaciones”, señaló Centeno.

También es importante, que si hay personas mayores que necesiten cuidados dentro del domicilio, los cuidadores deben tener en cuenta estas medidas, además del uso de tapabocas para poder evitar el contagio dentro de los domicilios.

Polo sanitario en el barrio

Además del módulo sanitario de COVID, el centro de salud del barrio sigue brindando atención y cuidados sanitarios que no están relacionados con el coronavirus, como la atención de embarazadas, de niñas, niños y enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, vacunación, entregas de leche y anticonceptivos.

También se están terminando de estructurar los dos centros de aislamiento el Gran Toba, como el CIC del Barrio Chilili y la escuela secundaria que está completamente refaccionada y que podrá ser utilizada para alojar a aquellos pacientes que son positivos y no pueden realizar el aislamiento en el domicilio.

Comunicación de pacientes positivos con familiares

Habitualmente cuando los pacientes ingresan en el área de terapia intensiva o en clínica médica para la atención de pacientes sospechosos, los celulares son guardados y los familiares pierden contacto. La doctora mencionó que “la idea es centralizar toda la información de aquellos pacientes que están internados y provienen del Gran Toba, en poder acceder a información sobre su evolución, a través del Servicio de Orientación Indígena que está dentro del Hospital Perrando, que sirve de canal de comunicación, no solamente para pacientes de coronavirus sino también para saber el estado de situación de otras enfermedades o cuando las mujeres van a dar la luz”.

Este sistema además permite comunicar a los familiares con los médicos tratantes y que sean ellos quienes brinden la información precisa y detallada de cada caso en particular.

Además de la atención cotidiana, esta semana se sumó la estrategia testeos rápidos para conocer si hay personas que estuvieron en contacto con el virus, y desarrollaron defensas. Esta acción se lleva a cabo tanto en el polo sanitario, manzana por manzana, con el objetivo de tener un muestreo más amplio de la situación epidemiológica del lugar.

Link: http://comunicacion.chaco.gov.ar/salud/static/n/60320

Comentarios