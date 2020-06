CORONAVIRUS: RECOMENDACIONES PARA CONTACTOS ESTRECHOS QUE CUMPLEN AISLAMIENTO ESTRICTO

Tras conocerse los nuevos criterios para contactos estrechos, desde la cartera sanitaria comparten recomendaciones para aquellas personas que deban realizar un aislamiento preventivo estricto.

El Ministerio de Salud de la Nación brindó recomendaciones para aquellas personas que están realizando un aislamiento preventivo estricto porque tuvieron contacto estrecho con casos confirmados de coronavirus. Desde la cartera sanitaria nacional y el Ministerio de Salud Pública del Chaco se amplió la definición de contacto estrecho a toda persona que haya tenido contacto con un paciente con COVID-19 en las 48 horas previas al inicio de los síntomas.

Antes de conocerse esta última actualización, se consideraba contacto estrecho a toda persona que haya tenido contacto con un paciente positivo mientras el caso presentaba síntomas. De ahora en más un contacto estrecho es cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros, durante más de 15 minutos -por ejemplo convivientes, visitas- hasta 48 horas previas al inicio de los síntomas con una persona que luego fue confirmada por coronavirus. En estos casos debe cumplirse un aislamiento preventivo.

Estas personas deben mantener aislamiento domiciliario durante 14 días desde el último contacto con el caso confirmado o bien, en caso de ser convivientes, 14 días desde el último día en que el caso confirmado presentó síntomas. En todas estas situaciones cada persona deberá cumplir con las siguientes medidas:

No deben tener contacto estrecho con otras personas (distancia mínima de 2 metros), no deben salir del domicilio, no deben recibir visitas. Deben lavarse las manos con agua y jabón o alcohol en gel periódicamente. Al toser o estornudar, deben cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo, o usar pañuelo descartable (y desecharlo inmediatamente). No deben compartir utensilios de cocina (plato, vaso, cubiertos, mate, etcétera). Todo esto deberá limpiarse con agua y detergente luego del uso. Los elementos de aseo deben ser de uso exclusivo (jabón, toalla). Se deberán lavar luego de su uso.

Se deben ventilar adecuadamente los ambientes; limpiar y desinfectar las superficies y objetos de uso frecuente (especialmente mesas, mesadas, sillas, escritorios y otros utilizados diariamente). Esto se hará de la siguiente manera: lavar con una solución de agua y detergente; enjuagar con agua limpia; desinfectar con una solución de 10 ml (2 cucharadas soperas) de lavandina de uso comercial en 1 litros de agua.

Ante la presencia de algunos síntomas probables de COVID-19, como fiebre, dolor de garganta, dolor de cabeza, pérdida del olfato o del gusto, tos seca o dificultad respiratoria, se debe llamar al 0800-444-0829 o al 107; también se puede enviar el mensaje @CHACO SALUD al número 011-6273-0000, a fin de detectar precozmente la aparición de un posible caso.