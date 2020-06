A LOS 60 AÑOS CUMPLIÓ SU SUEÑO DE SER MÉDICA: SE RECIBIÓ EN LA UNCAUS

Nora Lucía Iznardo, tiene 60 años de edad, es saenzpeñense, y ha desarrollado toda su vida familiar y laboral en esta ciudad a la que se siente profundamente unida.

Tiene dos hijos adultos varones y es abuela de cinco nietos,alcanzó su sueño de ser médica. Al respecto, cuenta: “Al finalizar el secundario ingresé en la Carrera de Medicina de la UNNE, cursando el 1er año, regresé a la ciudad por motivos personales e inmediatamente me puse a ‘hacer algo’, ya que por el momento no seguiría estudiando medicina; así es que me dediqué a la docencia, labor que desempeñé por 36 años (como Maestra Jardinera primero y luego Profesora de Derecho)”.

Sobre ¿por qué eligió estudiar medicina? Dijo: “es bastante sencillo, mi concepción de la vida humana individual, es que tiene una sola fecha de vencimiento…y mientras transcurre es absolutamente plena siempre…en ningún momento decrece el valor de estar vivos, con lo cual…podemos hacer todo aquello que aspiremos, solo es necesario desearlo con pasión, ímpetu y energías…entonces no hace falta nada más ni existe barrera alguna. Nunca sentí que a mi vida le faltara algo, pero cuando se abrió la Carrera de Medicina en mi ciudad, algo dentro de mí se activó de tal manera que no dudé un instante en que ese era mi próximo proyecto”.

Es así que llegó a este momento, feliz de todo el camino recorrido, agradecida por todas las personas que la acompañaron, familia, compañeros de estudio y profesores.

“Dichosa por haber alcanzado la meta, pero nuevamente ilusionada con los días que vendrán…”, finalizó.

FUENTE: UNCAUS

